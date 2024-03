Anita Olivieri accende la tv ed ecco cosa scopre su Alessio. La ragazza da qualche giorno è tornata a casa dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello 2023. E chiaramente, una volta uscita, ha seguito con interesse le vicende della casa, in particolare quelle legate ad Alessio Falsone, con cui ha instaurato un legame fortissimo durante il programma.

>> “Ora ve lo dico”. Grande Fratello, Anita parla dopo la scoperta sul segreto di Signorini

Dopo aver lasciato la casa più spiata d’Italia che l’ha vista protagonista per sette mesi, Anita ha dovuto affrontare il ritorno alla vita di tutti i giorni e la scoperta delle numerose critiche e parodie online riguardanti la sua figura. Tuttavia, ha dimostrato grande maturità nel gestire tali attacchi, rispondendo con compostezza, ma anche con determinazione. Ne abbiamo parlato qui e sembra evidente che tra citazioni e quel dico non dico, la ragazza non sembra esserci rimasta benissimo di alcune frasi nei suoi confronti.





Anita Olivieri accende la tv ed ecco cosa scopre su Alessio

Ora, Anita attende con ansia l’uscita di Alessio dalla casa del Grande Fratello per poter esplorare la possibilità di una relazione al di fuori delle telecamere. E nelle scorse ore, mentre alcuni concorrenti del reality si trovavano coinvolti in un piccolo incidente domestico, Anita ha deciso di sintonizzarsi sulla diretta del programma per rimanere aggiornata su quello che succede nella casa.

E la cosa buffa è che attraverso le sue Stories su Instagram, la giovane ha condiviso un momento divertente che la riguardava: una foto della sua gatta Petunia mentre ascoltava Alessio parlare di lei in diretta. “Alessio che parla di Petunia con Petunia che ascolta”, ha scritto Anita, sottolineando l’ironia della situazione. In un’altra story, ha filmato la televisione mentre Alessio si copriva il volto con le mani, apparentemente sopraffatto dal pensiero del gatto, e Anita ha commentato la scena con un’icona che rappresenta una risata.

Il pubblico è curioso di scoprire se il rapporto tra Anita e Alessio potrà evolversi in una storia d’amore una volta che entrambi saranno fuori dalla casa del Grande Fratello. Molti tifano per il loro lieto fine e desiderano che tra loro possa sbocciare un sentimento profondo e duraturo. Altri la criticano aspramente per come ha trattato il suo ex. Nel frattempo noi mettiamo a fare un po’ di popcorn.

Leggi anche: “Vi dico di Beatrice”. Grande Fratello, la ‘nemica’ Jane Alexander parla proprio prima della finale