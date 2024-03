Non c’è dubbio che il flirt tra Anita Olivieri e Alessio Falsone sia l’argomento centrale di questi giorni al Grande Fratello. E ovviamente lo sarà anche nella nuova puntata, quella in programma lunedì 11 marzo 2024. Anche perché proprio dopo la scorsa, i due hanno avuto la possibilità di stare un po’ da soli: cena a lume di candela e poi notte in suite.

Notte in cui è scattato anche il primo bacio. Insomma, i due concorrenti avrebbero intrapreso una specie di conoscenza anche se, stando agli ultimi video rimbalzati su Twitter, lui sembrerebbe già essersi stancato di questo rapporto. Tanto per fare un esempio, questa mattina ha risposto in malo modo alla 26enne che gli aveva chiesto se la raggiungeva in giardino.

Leggi anche: “No ragazzi, basta”. Grande Fratello, brutta scena nella casa ai danni di Perla: pubblico infuriato





GF, Beatrice asfalta Anita

“Comincia a rompermi il ca*** anche questa”, il commento lapidario di Alessio che in questo modo ha moltiplicato all’ennesima potenza i dubbi di molti telespettatori, convinti che questo avvicinamento sia solo una mossa strategica in vista della finale. Ma non sono fuori la casa, anche dentro c’è chi dubita. E anche di Anita.

Beatrice Luzzi in primis che, si sa, con lei non è mai andata d’accordo. L’attrice crede fermamente che la romana si sia avvicinata ad Alessio, mollando tra l’altro il fidanzato di lunga data solamente per ottenere qualche consenso in più. Lo ha ribadito anche durante un confessionale andato in onda nel daytime che precede la diretta.

"Io avrei aspettato per rispetto ad una persona che ho amato 10 anni altre 3 settimane prima di avviare la storia con Alessio, questo si chiama avere cuore per le persone, ma che lei ne avesse ben poco si era già capito"



EEE LA ROSSA HA SERVITO SU ANEETA🔥#GrandeFratello pic.twitter.com/Tk2G1H2cV7 — ✨BeatriceLuzziReginaItalia✨ (@Lar02a) March 11, 2024

“Io avrei aspettato per rispetto ad una persona che ho amato 10 anni altre 3 settimane prima di avviare la storia con Alessio, questo si chiama avere cuore per le persone, ma che lei ne avesse ben poco si era già capito”, le parole di Beatrice su Anita. E ancora: “Lei era in nomination ed è stata battuta da Simona, cosa significa questo? Che se lei non avesse alzato la temperatura (creando la storia con Alessio, ndr) adesso sarebbe fuori dalla casa”.