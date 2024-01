Nella casa del Grande Fratello Anita è stata avvicinata definitivamente da un concorrente, che le ha confermato il suo enorme interesse nei confronti della ragazza. Ma lei è sembrata molto chiara e lo avrebbe clamorosamente rifiutato. Lui non vorrebbe arrendersi, ma sembra davvero alquanto complicato conquistarla data la sua strenua resistenza al corteggiamento.

Al Grande Fratello c’è un gieffino che ha letteralmente perso la testa per Anita, ma quest’ultima non la pensa affatto allo stesso modo. Già alcuni giorni fa aveva comunque detto: “Anch’io sto lavorando tanto su me stessa. Pressing notevole perché in nomination? No, non credo l’abbia fatto per quello, sembra ingenuo in questo”. Ma non si è fermata qui.

Grande Fratello, Anita rifiuta un gieffino che si è dichiarato

Lei aveva ancora affermato: “A 30 anni dopo una settimana dice di aver preso una cotta e non mi convince troppo. Non è permaloso comunque. Sono diffidente perché ci sono delle cose che non mi convincono. Ho qualcuno che mi aspetta fuori e ho la testa occupata”. Nelle scorse ore, durante un dialogo al Grande Fratello tra Anita e il coinquilino, il giovane ha fatto capire ancora una volta di volere qualcosa in più dell’amicizia.

Ad essere cotto di amore verso Anita è Federico, ma la concorrente gli ha detto di essere dispiaciuta perché non prova le stesse cose e ha paura di cosa succede all’esterno: “Noi siamo qui da 4 mesi e siamo molto appesantiti. Cerchiamo di mantenere un equilibrio. La nostra è una resistenza”. La Olivieri ha anche detto di aver temuto di voler essere usata da Massaro, ma il gieffino ha smentito questa teoria confermando i suoi sentimenti veri.

La sbandata per la pluriscemunita lo rovinerà.

Anzi l’ha già fatto.

Il bello è che Anita lo schifa pesantemente perculandolo alle sue spalle.



Sarebbe capace di difendere lei e non Vittorio.

Per quanto mi riguarda lui è OUT.#grandefratello

pic.twitter.com/YX4LM6Tu4C — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) January 8, 2024

Quindi, Anita avrebbe sferrato un due di picche al giovane, che comunque non ha voglia di demordere: “Non chiuderti, tu mi piaci“. Chissà se la grande determinazione di Federico fino alla fine sarà premiata.