Grande Fratello, qui la situazione prende una brutta piega. Colpa, in parte, degli autori che hanno messo alla prova le donne della Casa con una sfida sulla sensualità. In piscina non è andata, ma poi durante l’aperitivo-cena sono riuscite a provocarli. E Angelica Baraldi, nonostante il confronto con Greta Rossetti e l’incontro con il fidanzato Riccardo Romagnoli, ha deciso forse più di tutte le altre di raccogliere la sfida. Come a voler dare il meglio di sé, non si è tirata indietro con Mirko Brunetti.

Accusata anche in diretta di essere una “gatta morta” da Greta e di provarci con il suo fidanzato, Angelica ha fatto un ulteriore “passo in avanti” la scorsa sera. Proprio durante i preparativi, intanto, ha premesso di “voler fare la gatta morta” perché “sono io a decidere quando e come farlo”. E dopo aver lanciato questa prima provocazione la concorrente del GF è passata ai fatti.

Leggi anche: “Chi è davvero e che lavoro fa Riccardo”. Al Grande Fratello dubbi sul fidanzato di Angelica: ora la verità





GF, Angelica provoca Mirko: la reazione di Greta

Partito il balletto sexy a tavola, Angelica si è messa in gioco così come molte altre sue compagne ma quando è arrivata a Mirko Brunetti si è divertita un po’. Lo ha accarezzato e ballato intorno a lui in maniera più che seducente. La reazione di lui, che solo lunedì scorso si è praticamente rifidanzato con Greta?

Con molta probabilità il pubblico si aspettava che dopo quanto accaduto allontanasse Angelica ma non è andata così. Forse pensando si trattasse solo di un gioco, ha preferito non dare troppo peso alla cosa e ridersela di gusto. Ovvio che questo comportamento ha spaccato i fan. C’è infatti chi crede che Mirko avrebbe dovuto bloccare la cosa e chi che la Baraldi sia scherzando con il fuoco, per provocare una reazione di Greta Rossetti.

.

E poi avete da ridire se Greta gli piomba in casa?



Vorrei proprio vedere voi nel guardare da casa una ragazza che si struscia sul vostro fidanzato.

(Soprattutto dopo quello che è successo lunedì.)#grandefratello pic.twitter.com/a8NKtblSUT — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) November 9, 2023

“Non devi neanche dire stasera faccio la gattamorta, perchè ti viene talmente tanto spontaneo che…non c’è bisogno di farlo, LO SEI proprio tu.”



GRETA ENDED GATTAMORTA.#grandefratello https://t.co/KXps91Dme8 pic.twitter.com/zeLBZs8ZJB — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) November 9, 2023

Reazione che puntualmente è già arrivata. A vedere quelle immagini, l’ex single di Temptation Island ha deciso di intervenire sui social scagliandosi per l’ennesima volta contro la concorrente del Grande Fratello: “Non devi neanche dire ‘stasera faccio la gatta morta’, perché ti viene talmente tanto spontaneo che non c’è bisogno di farlo. Lo sei proprio tu. Quindi non devi fare niente. Sii te stessa, che sei la gatta morta per eccellenza. Poi mi dicono che non devo dirlo sui social…dai su. Lei lo dice in televisione, io lo dico sui social. Due mezzi diversi di comunicazione”.