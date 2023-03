A un passo dall’ultimo appuntamento decisivo, Luca Onestini e Andrea Maestrelli hanno abbandonato la casa più spiata d’Italia. Il televoto della puntata prevedeva sia la nomina di due finalisti del GF Vip 7 ma anche degli eliminati del reality show che finirà il 3 aprile.

Il pubblico del Grande Fratello Vip ha deciso che il calciatore, nipote di Marco Materazzi, e l’ex tronista di Uomini e Donne devono fermarsi a un passo dalla finale, come detto in programma per lunedì 3 aprile. E per due eliminazioni pesanti, soprattutto quella di Luca Onestini, sconfitto da Alberto De Pisis, ci sono stati altri due vipponi volati in finale. A Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà si sono uniti Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon.

Andrea Maestrelli, fuori dal GF Vip la rivelazione su Antonella Fiordelisi

A fine puntata un nuovo televoto per i telespettatori del GF Vip, il cui esito sarà svelato nell’ultima puntata in onda come detto il 3 aprile 2023. Il pubblico del reality show deciderà chi tra Alberto De Pisis e Milena Miconi sarà il sesto finalista di questa discussa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia Andrea Maestrelli è tornato alla vita di tutti i giorni e su Instagram ha scritto le sue impressioni.

“Ho aspettato un paio di giorni per scrivere questo post con la mente un po’ più lucida ma e’ comunque impossibile mettere in ordine tutte le emozioni provate prima durante e dopo questa avventura semplicemente con qualche riga, mi avete visto in tutte le mie sfumature e solo ora riesco a cogliere l’affetto che mi avete dimostrato in questi 3 mesi e mezzo. Grazie a voi e GRAZIE alla vita che ancora una volta mi ha regalato la possibilità di incontrare persone che mi sono entrate nel cuore. Andy”, ha scritto Andrea Maestrelli.

Andrea Maestrelli ha anche incontrato alcuni ex vipponi del GF Vip 7 con i quali aveva legato all’interno della casa. In una diretta Instagram l’ex vippone ha parlato di Antonella Fiordelisi e, tra le risate, ha rivelato cosa fa tutto il giorno: “Antonella l’ho vista quando sono uscito dal GF Vip… Ragà io scioccato, sta attaccata al telefono, non ci capisce niente! Le ho detto ‘Antonè, svegliate!’”. L’ex vippone ha rivisto anche Antonino Spinalbese.