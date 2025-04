Si è tenuto il funerale di Suor Paola, figura amatissima della televisione italiana e simbolo di un modo semplice e autentico di vivere la fede. Un’anima gentile, capace di unire mondi diversi – dalla parrocchia allo stadio, dalla preghiera agli studi televisivi – sempre con un sorriso e una parola di conforto. Un angelo che, come molti l’hanno definita, “è volato in cielo”, lasciando un vuoto profondo in chi l’ha conosciuta davvero.

In tanti hanno voluto esserci per l’ultimo saluto: bambini che la chiamavano zia, ragazzi cresciuti con il suo sostegno, gli ultimi a cui tendeva la mano ogni giorno, e volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra i presenti, anche Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, Antonio Giuliani e Maurizio Manzini. Tutti visibilmente commossi, accomunati dal ricordo di una donna che aveva trasformato la sua vocazione in una missione concreta di amore.

“Ha fatto tanto per tante persone”. C’erano anche Paolo e Sonia ai suoi funerali, Bonolis commosso

Ai microfoni de La volta buona, programma presente al rito, Paolo Bonolis ha ricordato Suor Paola con affetto profondo: “Ha fatto tanto per tante persone che avevano bisogno. Sempre con il sorriso sulle labbra. La sua era una scelta di vita consapevole, senza mai rinnegare l’umanità e la gioia di vivere”. Maurizio Manzini, storico dirigente della Lazio – squadra che Suor Paola amava visceralmente – ha sottolineato quanto la religiosa sia riuscita a superare anche i confini dello sport: “Era unica. Ha speso tutta la sua esistenza per aiutare il prossimo. E anche nel calcio, dove spesso le tifoserie si scontrano, lei riusciva a unire. Sono sicuro che ora Dio la ricompenserà”.

A trattenere le lacrime non ci è riuscito neanche Antonio Giuliani, attore e comico, amico di lunga data: “La conosco da trent’anni. E so che a volte, quando una persona se ne va, si tende a esagerare nei ricordi. Ma per Paola no. Tutto quello che si dice è vero. Era davvero una persona con un cuore enorme”.

In chiesa, il dolore era palpabile. Le consorelle, vestite di bianco e azzurro – i colori che tanto amava – non sono riuscite a trattenere la commozione. Tra loro, Suor Cellina ha condiviso un ricordo tenero e intenso: “La sua più grande eredità? Semplicità e apertura. Era sincera, serena, mai accigliata. Sapeva ascoltare senza giudicare. Sapeva esserci senza imporsi. Aveva una luce tutta sua”.

Suor Paola lascia un vuoto difficile da colmare, ma anche una scia luminosa di affetto, gentilezza e fede concreta. Il suo impegno tra la gente, la sua passione per la Lazio, la sua capacità di parlare al cuore delle persone resteranno impressi nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Una donna che ha fatto della sua vocazione una missione d’amore quotidiano. E che oggi, da lassù, continua a sorridere.