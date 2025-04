Vittorio Sgarbi, l’amara confessione della figlia Evelina. Da alcuni giorni il noto critico d’arte e politico è ricoverato in ospedale a causa della depressione. Recentemente alcuni suoi amici lo hanno visitato e ne hanno parlato: “La depressione è figlia del suo narcisismo ferito, il suo universo si sta restringendo. Per uno come lui, che ha sempre pensato di poter dominare il mondo con la sua mente, è un dramma profondo” ha raccontato Marcello Veneziani.

Anche Morgan ha espresso il suo punto di vista: “Vittorio Sgarbi, la personificazione dell’intelligenza e della vitalità, ha rinunciato a lottare per affermare la rinascita culturale di un paese che, con ingratitudine, lo ha colpito duramente e abbattuto. Anche il genio è di carne e ossa”. Nella puntata di oggi, giovedì 3 aprile, de La Volta Buona la figlia di Sgarbi, Evelina, è stata ospite di Caterina Balivo e ha fatto una triste ammissione.

La figlia di Vittorio Sgarbi fa un’amara confessione

Evelina Sgarbi aveva già spiegato che il famoso papà aveva accettato l’alimentazione artificiale. Nella puntata odierna la ragazza ha spiegato che le sue condizioni sono stabili. Tuttavia quando Caterina Balivo le ha chiesto esplicitamente un aggiornamento la giovane ha dato una risposta che ha lasciato tutti di stucco.

“Come sta papà? Non lo so, non vado a trovarlo in ospedale da una settimana, da quando sono venuta qui… Diciamo che non sono gradita in ospedale da lui”. Parole decisamente inaspettate che hanno spinto la conduttrice a saperne di più. Evelina Sgarbi ha spiegato: “Diciamo che le persone che gli stanno intorno, in ospedale, mi fanno capire che non sono ben voluta“.

“Non vedo papà dalla scorsa settimana”. Vittorio Sgarbi ricoverato in ospedale per depressione. A #LVB parla la figlia Evelina pic.twitter.com/SJnJluwesw — La Volta Buona (@voltabuonarai) April 3, 2025

"Il clima è questo" ha detto ancora la ragazza. Caterina Balivo allora le ha chiesto se ciò fosse dovuto all'intervista rilasciata proprio lì qualche giorno prima: "Se è per le cose che ho raccontato? Può essere, ma non lo vedo giusto – ha risposto Evelina – Papà ha sempre fatto interviste, ha sempre parlato di tutto e tutti". Tra l'altro, è proprio grazie a quell'intervista che molti hanno saputo del ricovero di Vittorio Sgarbi e gli hanno inviato messaggi di affetto e sostegno.