Nella casa del Grande Fratello potrebbe essere nato l’amore. Letizia Petris è sempre più interessata ad un concorrente e in tanti stanno sperando in questa relazione sentimentale. Sono successi diversi episodi che fanno ipotizzare questa possibile liaison, ma sicuramente l’ultimo in ordine di tempo ha fatto restare tutti a bocca aperta. Lei si è lasciata andare ad una clamorosa dichiarazione, che fa intuire il suo cambiamento di idea.

Come sapete, fuori dal Grande Fratello Letizia Petris ha un fidanzato da circa 3 anni, ma lei sembra adesso avere un interesse sempre più forte nei confronti di un concorrente. Certamente per la gieffina è un momento delicato perché dovrà scegliere al più presto cosa dovrà fare in futuro, ma le intenzioni parrebbero essere sempre più chiare. Quindi, Alfonso Signorini potrebbe trovarsi ben presto di fronte ad una coppia.

Grande Fratello, Letizia Petris ammette interesse per il concorrente

Il colpo di scena al Grande Fratello si è materializzato poche ore fa, infatti nella mattinata del 28 ottobre la pagina Instagram ufficiale del reality ha pubblicato un dialogo tra Letizia Petris e Valentina Modini e la prima ha mostrato interesse nei riguardi di un concorrente. E la fotografa ha anche criticato il suo attuale partner, complimentandosi appunto col coinquilino. Quindi, per il pubblico siamo in presenza di un rapporto sempre meno amichevole e più sentimentale.

Letizia sembra essere sempre più innamorata di Paolo Masella, come ritiene il sito Tag24. Inizialmente lei non era convinta dei suoi sentimenti, infatti lo ha considerato sempre un suo amico, ma ora ha esclamato a sorpresa: “Si prende cura di me più del mio ragazzo, con cui sto da tre anni”. Quindi, ha fatto un paragone molto importante e che la farebbe andare verso il macellaio. E chissà come l’avrà presa il suo fidanzato.

Letizia ha sempre considerato il suo fidanzato come l’uomo con cui condividere il resto della sua vita, ma ora i suoi dubbi stanno aumentando ed è sempre più interessata a Paolo. I due hanno anche scatenato i telespettatori, facendo la scena romantica tratta dal film Ghost.