Amici, numerose le segnalazioni sopraggiunte nelle ultime ore. La quarta messa in onda della versione serale del talent show è stata senza dubbio densa di grandi emozioni. Una puntata interamente dedicata a Piero Sonaglia, venuto a mancare da pochi giorni, e un susseguirsi incessante di momenti che resteranno impressi nella memoria del pubblico.

Ma anche altri dettagli sembrano essere destinati a restare indimenticabili per alcuni utenti. La quarta puntata è iniziata con le commoventi parole che Maria De Filippi ha dedicato al caro collega e amico venuto a mancare da poco all’affetto di tutto il gruppo di lavoro di Amici.





E le emozioni non sono finite nel corso della messa in onda che ha visto anche due eliminazioni degli allievi, Aisha e Crystal. E ad alcun utenti sembra non essere scappato nessun dettaglio. Nelle ultime ore il programma è stato investito da numerose segnalazioni riguardo la scenografia scelta dagli addetti ai lavoro.

Su Twitter sono stati i fan della trasmissione a sottolineare che per alcune esibizioni siano state letteralmente “riciclate” le stesse scenografie dello scorso anno. Ma al di là delle frecciatine lanciate da attenti osservatori, il programma di Canale 5 continua a riscuotere un successo come pochi.

Sempre sui social, gli utenti non hanno smesso di commentare con viva emozione le immagini di Stefano De Martino rapito positivamente da una performance di Serena Carella, sulle note di Una poesia anche per te della cantante Elisa. L’allieva ha visto la sua nonna, intenta a lanciare i baci, apparire nel maxi led-wall presente in studio.

Un momento che ha emozionato tanto l’allieva quanto Stefano, al punto da non trattenere la commozione. A coronamento di tutto, il gesto d’affetto di Maria De Filippi, che è andata incontro all’ex ballerino donandogli un bacio sul capo.

