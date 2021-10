Grande tensione ad ‘Amici’, a pochi giorni da una nuova puntata con Maria De Filippi, in programma domenica 3 ottobre su Canale 5. Ad aver perso la pazienza nelle ultime ore è stata l’insegnante di canto Anna Pettinelli, che si è scagliata contro un allievo del talent show. Le sue parole sono state molto chiare e non hanno lasciato spazio a molte interpretazioni. Si è registrato un vero e proprio scontro verbale, senza esclusione di colpi. E chissà cosa potrà ancora succedere nei prossimi giorni.

Anna Pettinelli aveva già manifestato insoddisfazione per l’ingresso nella scuola di LDA, ovvero il figlio di Gigi D’Alessio, Luca: “Sono delusa. Credo che tu sia cresciuto a pane e musica e quindi molto più di tutti gli altri vivendo con un padre cosi importante e creativo potevi dare qualcosa di più. Se tuo padre cantasse oggi canterebbe come te, ma meglio. Lo trovo datato, perdonami”. “Non trovo modernità in quello che fai. Manca l’originalità”. Ora è un nuovo cantante ad averla infastidita.

Un allievo di Amici ha deciso di lamentarsi per i troppi compiti, che ha dovuto svolgere nel corso della settimana. E Anna Pettinelli non ha gradito affatto: “Non si può piacere a tutti. Non mi faccio prendere per il cu..o da Rudy Zerbi. A lui non piaci ora e non piacerai mai. Così come vale con altri ragazzi suoi o di Lorella, ma se hai queste idee tra me e te c’è un problema e diventa difficile”. Poi lo ha messo di fronte ad una scelta e sarà proprio lui a decidere nelle prossime ore il da farsi in merito.





Anna Pettinelli ha avuto una discussione molto animata con il cantautore 20enne Inder. E alla fine del discorso gli ha detto: “Ti do un’opportunità, se non ti piace il pezzo di Miss Keta cambialo, se non ti piacciono le parole, cambiale”. Ora spetterà a Inder prendere la decisione definitiva. E dovrà darsi necessariamente una scossa, cambiando anche atteggiamento con la sua insegnante. Altrimenti, oltre che ad avere giudizi negativi da Zerbi, rischia di perdere la fiducia anche di Anna Pettinelli.

Rudy Zerbi invece si è scontrato con LDA: “Se tu ritieni già di sapere tutte queste cose liberissimo di fare il tuo percorso, però prendi la valigina e vai fuori da qua. Fuori da qua sei l’uomo più libero del mondo. Qui dentro devi fare un percorso diverso”. Poi LDA ha iniziato a piangere in casetta e ha detto: “Sono un cogl…e. Ho fatto schifo, ho contestato un produttore multi platino, non mi sono mai comportato così, in modo maleducato”.