Amici 21 è finito da poco, eppure si sta già parlando con forza di ciò che sarà in futuro. E le ultime notizie sono davvero grandiose, con Maria De Filippi che starebbe per convincere due personaggi che ritornerebbero volentieri nel programma di Canale 5. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma se dovessero arrivare conferme ufficiali, si tratterebbe di due ritorni straordinari favoriti dall’operato della conduttrice televisiva, che stupirebbe ancora una volta in positivo.

Parlando ancora di Amici 21 e prima di dirvi tutto sui possibili ritorni nella scuola, il vincitore Luigi Strangis ha annunciato il suo Instore Tour. Partenza il 3 giugno con la prima data a Marcianise in provincia di Caserta, il 4 a Roma, il 5 a Reggio Calabria al centro commerciale Porto Bolaro. L’8 a Milano, il 10 a Campi Bisenzio in provincia di Firenze, l’11 a Bologna, il 12 a Padova, il 13 a Marghera in provincia di Venezia. Il giro d’Italia, quello promozionale, comincia proprio nel giorno di uscita del primo Ep di Luigi.





Amici, due ritorni in vista nella scuola

Stando a Daily News, Maria De Filippi sarebbe pronta a garantire due ritorni ad Amici. E i nomi ovviamente non sono di due qualsiasi, ma di volti che hanno dato davvero tantissimo alla trasmissione Mediaset. Il pubblico sta già sognando ad occhi aperti, infatti uno dei nomi fa riferimento ad un personaggio che è stato poco fa nel talent, mentre l’altro manca davvero da moltissimo tempo. Andiamo a vedere insieme dunque di chi stiamo parlando e chi potrebbe rischiare il posto.

Secondo quanto riferito, potrebbe tornare ad Amici a partire dalla prossima edizione l’ex insegnante di ballo Garrison, che potrebbe riprendere i suoi scontri verbali con la collega Alessandra Celentano. E potrebbe essere mandata via Veronica Peparini per lasciare libero il suo posto a lui. E anche Lorella Cuccarini potrebbe dire addio al talent show e in sua sostituzione ci sarebbe il ritorno di Arisa, che nell’edizione numero 21 ha dato forfait per prendere parte a Ballando con le stelle, poi anche vinto.

E sempre parlando del vincitore Luigi, sta girando un video messo in rete da Lorella Cuccarini in cui si vede il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis baciare una ragazza misteriosa, che non è Carola. Dichiarazioni ufficiali non ce ne sono state da parte del diretto interessato, ma c’è già chi è pronto a giurare che molto presto annuncerà il fidanzamento e il nome della sua dolce metà.

