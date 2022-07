“A settembre…”. Boom! Non si sapeva ma Lorella Cuccarini se lo fa scappare: con lei ad Amici

Si inizia a delineare la nuova stagione di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Dalle notizie che circolano pare che ci saranno una serie di cambiamenti, il primo dei quali riguarda Arisa. Tra i nuovi prof di Amici 22 ci sarebbe infatti Arisa. Dopo un anno di ‘esilio’, la cantante, come riferisce TvBlog, tornerà nel talent show di Canale Cinque. Arisa potrebbe prendere il posto di Anna Pettinelli, data per partente già da settimane. Di certo c’è che ci sarà Alessandra Celentano, che al settimanale Nuovo TV ha spiegato: “Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”.

Per quanto riguarda il ballo, invece, tutto fino ad oggi è rimasto avvolto nel mistero. Anche se sulla storica insegnante Alessandra Celentano ci sono pochi dubbi circa la sua riconferma, discorso diverso si può fare su Raimondo e Veronica Peparini. Dovrebbero essere confermati e nelle ultime ore è arrivato uno spoiler da parte di Lorella Cuccarini. La showgirl ha intervistato durante il suo nuovo format web “Un caffè con” Raimondo Todaro e a un certo punto a proposito dei loro duetti ha detto: “Continua ad allenarti perché a settembre…”.





Poi Lorella Cuccarini ha tirato fuori l’argomento Alessandra Celentano. Quest’ultima, come il pubblico di Amici ricorda bene, ha battibeccato tutto l’anno con Raimondo Todaro, a volte anche con toni che sono degenerati. Nella fase del Serale quando accadevano questi momenti di scintille l’insegnante di danza era sempre seduto in cattedra con Lorella Cucarini, con cui formava una squadra. E proprio su quei momenti Cuccarini ha detto: “Possiamo svelare quanti calci ti ho dato sotto la sedia?”.

Lorella Cuccarini ha spiegato di conoscere bene il modo di fare di Alessandra Celentano con cui l’anno prima litigava parecchio sulla questione danza. Ecco perché sperava di fermare Raimondo prima che la situazione peggiorasse. Quindi Raimondo Todaro ha confermato l’affermazione della collega e ha aggiunto: “Tornavo a casa con i lividi tra pedate e gomitate che mi davi”.

Infine Raimondo Todaro ha parlato del bellissimo rapporto creato con Lorella Cuccarini nel corso dell’anno accademico. I due si sono trovati da subito bene e si sono ancora più uniti durante la fase Serale quando hanno formato la squadra soprannominata “CuccaTodo”, la più amata dal pubblico in studio e sul web. Quando Lorella Cuccarini ha chiesto a Raimondo Todaro il momento o ricordo più bello legato ai CuccaTodo lui ha detto: “Il pubblico quando usciva i cartelloni per noi. Erano emozionanti”.

