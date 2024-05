Amici 23, il nome del vincitore è uscito in queste ore. Dopo la semifinale andata in onda il 12 maggio si annunciano giornate molto intense per la preparazione dello spettacolo finale. I ragazzi dovranno dare il massimo di loro stessi per riuscire a conquistare la coppia di questa edizione. Nella puntata di ieri si è visto quanto ognuno di loro coltivi dentro di sé il sogno di potercela fare.

I giudici hanno decretato che ad andare in finale saranno Mida, Petit, Holden, Dustin, Marisol , Sarah. Per tutti loro ci sono stati tanti complimenti sia da parte dei giurati che da parte dei professori. Arrivati ormai agli sgoccioli del programma abbiamo visto evaporare quella rivalità tra le squadre che aveva regnato durante tutto il Serale.

Leggi anche: “Non dire minc***”. Amici 23, Maria contro Mida: è successo tutto in un istante





Amici 23, uscito in queste il nome del vincitore: vero colpo di scena

Intanto, va detto che c’è già un vincitore per quanto riguarda i prof. La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi infatti arriva in finale al completo senza nessuna eliminazione, non era masi successo nella storia del talent show condotto da Maria De Filippi. Una situazione opposta invece quella che vivono Anna Pettinelli e Raimondo Todaro che in squadra non contano più allievi, dopo l’eliminazione di Martina Giovannini. Mentre i Cuccalo non sfigurano affatto con Sarah e Mida, due assi di Amici 23.

Intanto , come detto si sa già chi è il nome del vincitore per gli scommettitori: tutti puntano con forza su Petit, il cantante di Mammamì che ha saputo farsi apprezzare cantando in napoletano e anche in francese. Petit ieri sera ha ricevuto tanti apprezzamenti per la sue doti artistiche, ma anche per la trasformazione fisica avvenuta nel corso del programma, come sottolineato da Alessandra Celentano sempre molto attenta alla forma fisica dei concorrenti.

Petiti sembra infatti aver perso qualche chilo di troppo, cosa sulla quale anche lui aveva più volte scherzato. “E ha anche un bel piede”, ha aggiunto Rudy Zerbi, facendo una battuta che riprende un tormentone noto della prof Celentano.

Al secondo posto per gli scommettitori si classificherà Holden e al terzo Sarah, la cantante di Sexy Magica che durante il serale ha conquistato molte preferenze. Giù dal podio quindi Mida, Marisol e Dustin. Vedremo se i pronostici della vigilia saranno rispettati o come avvenuto a volte in passato, saranno ribaltati.