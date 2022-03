“Ecco chi esce”. Amici, sul serale si è già scoperto: “Due allievi al ballottaggio”

Ci siamo quasi, la puntata del terzo serale di Amici arriverà sabato 2 aprile alle 21.20 su Canale 5. Ma come sappiamo tutti, non è un programma che va in onda in diretta. Il serale, proprio come tutti i programmi di Maria, sono registrati. E quindi in pratica sappiamo (quasi) tutto quello che avverrà nella prossima puntata. È bene specificare sin da ora, che tutto quello che segue sarà uno spoiler sulla puntata del 2 aprile. Quindi se non volete sapere nulla forse è il caso che smettiate di leggere subito.

La registrazione è stata effettuata negli studi, mercoledì 30 marzo e come dicevamo si tratta della terza puntata del Serale di Amici 21. A farlo sapere a tutti sono le anticipazioni social di Amici News e Quello che tutti vogliono sapere. Tanto per cominciare sappiamo che come ospiti di questa puntata, ci saranno Fabrizio Moro e Nino Frassica. Dopo quattro eliminazioni nelle prime due puntate, si continua con questo meccanismo. E così anche questa volta c’è stata un’eliminazione diretta dopo la prima manche e una al ballottaggio tra il provvisorio della seconda manche e il provvisorio della terza.





La squadra estratta per iniziare è quella formata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che hanno deciso di sfidare la squadra formata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. La prima sfida: Sissi contro Dario e John Erik vince Sissi. Seconda sfida Nunzio e Serena contro Albe vincono Nunzio e Serena. La squadra vincitrice è la Cuccarini e Todaro che fa le nomination.

Avendo vinto, la squadra Cuccarini-Todaro ha fatto i tre nomi per i possibili eliminati che sono: Crytical, Albe e John Erik. La giuria ha eliminato John Erik. I vincitori della prima manche hanno deciso di sfidare la squadra formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Prima sfida Alex contro Luigi vince Luigi; seconda sfida Sissi contro Carola e Leonardo vince Sissi; terza sfida corale contro Michele vince Michele.

La squadra vincitrice è la Zerbi/Celentano che ha fatto le tre nomination. Poi la giuria ha scelto di eliminare provvisoriamente Nunzio. Poco dopo anche Leonardo. Nunzio e Leonardo si sono quindi esibiti e poi la giuria ha scelto il secondo eliminato definitivo di questa terza puntata del Serale di Amici 21. Il responso, però, lo sapremo sabato sera. Serena vince la prova TIM.

“Prende il posto di Stash”. Amici, il giudice salterà la puntata: chi arriva