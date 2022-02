Ad Amici Alessandra Celentano fa vedere ancora una volta di che pasta è fatta. L’insegnante del talent show di Canale5 è nota per non avere peli sulla lingua e non farsi scrupoli quando deve dire le cose ad alta voce. Sono ormai storia i suoi scontri con Lorella Cuccarini nella passata edizione, ma anche quest’anno le polemiche sui suoi modi non sono mancate.

Poco tempo fa la Celentano se la prese con un’allieva: “Christian è il ballerino più alto della scuola ed è l’unico che può alzare forse Serena, che non è certo esile. Ecco perché non ho scelto né Dario né Guido”. La giovane aveva replicato: “Non ci credo, vabbè”. Un altro ballerino è stato criticato sempre sull’aspetto fisico e si è sfogato così: “Nel 2021 penso che i problemi fisici siano superati, soprattutto nel moderno. Stessi facendo classico potrei anche capire questo accanimento, ma facendo moderno no”. Oggi Alessandra Celentano fa nuovamente parlare di sé.

Al centro della puntata di ieri, domenica 20 febbraio, c’è stato il duro faccia a faccia tra Alessandra Celentano e Garrison. Motivo del contendere il giudizio di quest’ultimo sulla ballerina Carola Puddu. Nello studio quattro ballerini hanno affrontato la sfida e ognuno è stato giudicato da un giudice diverso. Carola si è esibita con un saggio di danza classica, arrivando penultima. A questo punto la Celentano ha chiesto di rendere trasparenti i voti dei giudici per capire il perché della posizione così bassa dell’allieva.





Quando l’insegnante, che ha deciso di portare Carola Puddi alla fase finale di Amici, ha scoperto che Garrison aveva dato un 6+ è letteralmente esplosa: “Questo è inaccettabile. Non posso accettare un voto così”. “Quest’anno di danni direi che ne ha fatti parecchi” ha attaccato Alessandra Celentano. E ancora: “Non so se ti rendi conto quello che hai visto… Comincio a pensare che tu ce l’abbia veramente con la danza classica. Non fare la figura dell’ignorante… Uno che non capisce di danza”. Garrison ha risposto di aver trovato la coreografia troppo minimalista mentre la performance è stata tecnicamente non brillante.

Ma non è finita qui. Dopo lo scontro ad Amici Alessandra Celentano è intervenuta pure sui social tornando sull’argomento: “La vita privata e l’amicizia non dovrebbero avere nulla a che fare con la professione. Quando si lavora con un amico, in sala o in qualsiasi altro posto, è importante rimanere solo ed esclusivamente professionisti. Nulla deve incidere o influenzare il lavoro, tutto deve rimane fuori, comprese le preoccupazioni ed i problemi. La sala di danza è sacra! Il talento va riconosciuto e premiato e non si può, per qualsiasi altro motivo, non vedere i problemi e non affrontarli. Quando si parla di alti livelli la selezione è spietata e per i miei allievi la mira deve essere la cima della montagna!”