“Li avete traditi”. Amici 24, insegnanti e produzione l’hanno fatta grossa: “siete voi la vergogna”

Amici 24, la corsa al serale accelera ma dentro la scuola rischia di succedere un 48. Ben sette allievi sono a rischio eliminazione. Ma non è questo il vero punto della questione, secondo gran parte dei fan del programma la produzione starebbe giocando a mettere i ragazzi uno contro l’altro. Cosa è successo? I concorrenti senza maglia oro sono stati chiamati a esprimere il loro giudizio, indicando sette compagni che, a loro avviso, meritano l’accesso al serale.

Un momento di grande tensione, che ha portato alla formazione di due classifiche e, soprattutto, alla messa in discussione del percorso di alcuni studenti, che nessuno si aspettava. Un tradimento, secondo molti, allo spirito del programma.





Amici 24, sette allievi a rischio eliminazione

“Questa è una delle poche volte in cui sono totalmente contro la scelta della Celentano… i ragazzi non hanno i mezzi e l’esperienza per decidere in maniera oggettiva chi merita e chi no. Ma siccome tra loro professori si scannano ad ogni puntata, lanciano la palla ai ragazzi per far scegliere a loro e creare liti di conseguenza… d’altronde sennò come montano i daytime?”.

E ancora: “Far decidere il destino di alcuni ragazzi dagli altri ragazzi che votano per amicizia. Imbarazzanti… Ma poi scusate che ci fa Luk3 senza maglia rossa? I nuovi poverini praticamente tutti, anche quelli bravini, in sfida”. “Ancora a farli litigare? Ma è compito loro decidere il destino dei compagni nella scuola? Ma che modo è? Questo “pilatismo” dilagante ormai è la prassi! Redazione e professori facciano il loro mestiere”.

A ricevere meno voti ed ora costretti ad affrontare una sfida delicata per il loro futuro nel programma. Trigno, Vybes, Raffaella, Asia, Antonio, Deddè e Mollenbeck sono stati costretti a indossare la temuta felpa rossa, simbolo di rischio eliminazione. A rendere il momento ancora più carico di tensione, l’intervento della professoressa Alessandra Celentano. In collegamento audio, ha comunicato loro che sono ufficialmente i sette candidati all’eliminazione.