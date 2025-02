“Dopo 11 anni è finita”. Uomini e Donne, matrimonio al capolinea per la coppia dei sogni: l’indizio che vale più di una conferma

L’ultimo post insieme della super coppia uscita da Uomini e Donne risale al 19 dicembre. Lui scriveva: “Sono passati già 10 anni, che a leggerli sembrano davvero tanti, ma è nulla in confronto al per sempre. Spero di essere ciò che hai sempre desiderato, perché il destino ha deciso che mi prendessi cura di una persona speciale. Nonostante tutto, io con te, tu con me. Ti amo amore mio. Buon anniversario”.

Poi il silenzio e la precisazione di lei. “Ho letto un messaggio che diceva “pubblichi solo promozioni”. Un po’ come se io dicessi a voi “esci solo per lavoro”. Non sto vivendo un gran periodo, ho solo bisogno di un po’ di tempo…del mio tempo. Ci sono impegni che ho preso, non pensando di vivere tutto questo. Ma li ho presi e li porterò avanti”.





Uomini e Donne, Alessia e Aldo si sono lasciati

“Mi ero ripromessa che col nuovo anno mi sarei rimessa in pista. Ma non riesco, non me la sento…non ancora. Io sto bene, stiamo tutti bene ma ci vuole tempo. Ad anticipare la news su Uomini e Donne e su questa storica coppia che si sarebbe lasciata era stato l’influencer Amedeo Venza. Non ha voluto dire chiaramente chi fossero, ma ha scritto su Instagram.

“Sarebbe finita una grande e bellissima storia d’amore tra due storici protagonisti di Uomini e Donne. Crisi nera tra una coppia storica di Uomini e Donne. A. e A”. Loro sono Aldo Palmieri e Alessia Cammarota. Le voci sembrano vere tanto che lei ha smesso di seguirlo sui social.

I due stanno insieme dal 2014 e in pochi mesi il loro amore era aumentato fino ad arrivare alle nozze. L’anno successivo è nato il primogenito Niccolò, poi hanno vissuto un periodo di crisi, hanno fatto pace e nel 2017 è venuto alla luce Leonardo. Il terzo figlio, che si chiama Mattia, è nato nel 2023.