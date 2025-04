La sesta puntata del serale di Amici 24 è stata carica di emozioni e tensioni fin dall’inizio. Dopo le tre manche di gara, a rischio eliminazione sono finiti Nicolò, TrigNo e Chiara. Come da tradizione, il primo a salvarsi è stato Nicolò, lasciando quindi in ballottaggio i due fidanzati. L’atmosfera si è fatta subito pesante, tanto che Maria De Filippi è intervenuta per cercare di alleggerire la tensione. Rivolgendosi in particolare a TrigNo, visibilmente agitato, ha detto: “Vi vedo agitati, tu soprattutto TrigNo. Che si fa adesso? Tu canti e lei balla, ma godetevela. Capisco la tensione, ma questa è una trasmissione. Stai tranquillo, questo è un programma televisivo, poi c’è la vita fuori e conta più quella che questo. Anche tu Chiara stai tranquilla, sei bravissimo, te lo dico davvero, perché lo penso”.

Dopo l’appello alla serenità, è arrivato il momento delle esibizioni. TrigNo si è esibito cantando e Chiara ha ballato con tutta la passione che la contraddistingue. Quando si è trattato di votare, però, è arrivato un inaspettato colpo di scena: Cristiano Malgioglio ha deciso di non esprimere alcuna preferenza. “Maria io ti devo dire una cosa, annuncio che non voto. Ho bisogno di riflettere. Sono due talenti straordinari e non me la sento di votare. Se posso cambiare idea tra 15 minuti? No. Tu puoi anche licenziarmi, mi cacci, ma non posso votare. Mi dispiace troppo che uno di questi due talenti così straordinari se ne vada”, ha dichiarato senza esitazioni.





Amici 24, nessuna eliminazione nel serale del 26 aprile

Nel frattempo, tra i due ragazzi in bilico, Chiara ha mostrato una calma sorprendente, accettando serenamente qualsiasi esito: “Vada come deve andare. Nel peggiore dei casi ci rivedremo tra tre settimane. Ho dato tutto quello che potevo”. Più emotivo è apparso invece TrigNo, che non ha nascosto la sua paura di restare senza la sua compagna d’avventura: “Io qui senza di te non ce la faccio”, ha confessato.

Terminata la fase di esibizioni e riflessioni, i due ragazzi sono tornati in casetta in attesa del verdetto. Ancora una volta Maria De Filippi ha preso la parola, ma questa volta per comunicare una decisione sorprendente: nessun eliminato. La votazione incerta tra Amadeus ed Elena D’Amario aveva reso determinante il voto di Malgioglio, che però si era rifiutato di votare.

Per questo Maria ha spiegato: “Il voto di Cristiano è determinante e quindi attualmente rimanete tutti e due. Posso dirvi che adesso non c’è nessuna eliminazione, rimanete entrambi, almeno fino alla prossima settimana”. Ha poi aggiunto che potrebbero esserci due possibilità all’inizio della prossima puntata: o Malgioglio voterà da solo dopo nuove esibizioni o si ripeterà l’intera procedura di voto con tutti i giurati. TrigNo e Chiara, increduli e felici, hanno così guadagnato un’altra settimana insieme. Questa scelta però non è piaciuta a parte del pubblico, che sui social ha espresso il proprio disappunto con commenti infuocati. Tra questi, uno dei più diffusi recita: “Questo non è Amici. Un eliminato ci deve essere”.