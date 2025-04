“Zitto, chiudi il becco”. Amici 24, atmosfera bollente tra gli allievi: Chiara si mette di mezzo

Nel quotidiano di ieri di Amici di Maria De Filippi gli allievi, tramite bigliettini anonimi, si sono dovuti criticare a vicenda ed è stato un vero e proprio giro di schiaffi. A uscirne K.O. è stato Daniele Doria che è stato criticato sia da Francesco Fasano che da TrigNO: è stato oggettivamente l’allievo più bersagliato.

“Francesco è stato molto diretto e ha criticato in particolare Antonia e Daniele. Ad Antonia ha detto che, non scrivendo né producendo musica, non può definirsi un’artista completa. Riguardo a Daniele, lo ha criticato elogiando Alessia: ha affermato che, se dovesse arrivare in finale, preferirebbe sfidare lei come ballerina, perché la ritiene più brava di Daniele. Daniele ha replicato dicendo di essere più versatile, ma Francesco ha risposto che la versatilità non significa fare cose senza senso. Infine, ha detto di non sentire rivalità con Daniele, ma di considerarsi più forte.





Amici 24, si scalda l’atmosfera in casetta

Daniele ha ricevuto critiche anche da TrigNO, che gli ha detto apertamente che da quando è entrato Francesco nella scuola è evidente che abbia iniziato a mostrare insicurezze, perché Francesco è chiaramente più bravo di lui. Inoltre, TrigNO ha aggiunto che tra tutti i ballerini Daniele è quello che lo emoziona di meno.

A “vendicare” Daniele è stata Chiara Bacci che ha detto al suo fidanzato TrigNO di essere meno bravo rispetto ad Antonia. Di tutta risposta il cantante le ha detto he gli piacerebbe arrivare in finale con lei solo per batterla. Lei ha reagito visibilmente infastidita.

A Jacopo Sol è stato consigliato di essere più spontaneo nelle sue esibizioni, di muoversi di più e di aprirsi maggiormente. A Nicolò Filippucci è stato detto che, nonostante abbia una bella voce, dovrebbe migliorare l’interpretazione dei pezzi. Nicolò, a sua volta, ha suggerito ad Antonia di essere meno scontrosa (ma ha notato dei miglioramenti) e ha detto ad Alessia che non potranno mai essere amici dopo il reality e lei, stranamente, ha concordato.