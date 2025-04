“Noo! Lui è il migliore di tutti”. Anticipazioni serale Amici 24, clamorosa eliminazione: pubblico in rivolta

Serale di Amici, terza eliminazione dopo quelle di Vybes nel corso della prima puntata e Raffaella nella seconda. Raffaella che dopo l’eliminazione aveva detto: “Anche se sono stata poco nella casetta, per me è diventata una seconda casa. I miei compagni, nonostante il poco tempo, mi sono stati vicini. Andarmene… lascio un pezzo del mio cuore lì”.

>>“Ha abbandonato il gruppo”. Ne vedremo delle belle, choc: il nome della famosa

“È stato tutto bellissimo, lo rifarei mille volte. Non pensavo nemmeno di arrivare fino a qui. Avevo appena compiuto 17 anni quando ho preso la felpa. Ricordo l’adrenalina, mia madre che mi sosteneva. Ballare ad Amici è tutt’altra cosa: il pubblico ti fa sentire speciale”.





Amici 24, Trigno possibile eliminato della terza puntata

Ma chi sono dunque gli eliminati provvisori della terza puntata del Serale di Amici 24? Come ci svela la pagina Amici News, a finire al ballottaggio sono stati TrigNo e Luk3. In casetta i due allievi hanno scoperto il loro destino tuttavia il pubblico solo sabato sera, durante la messa in onda della puntata, scoprirà cosa è accaduto.

Si tratta di voci ancora tutte da confermare ma pare che si stato TrigNo ad avere la peggio. Trigno sul quale pochi giorni fa i suoi fan scrivevano: “Trigno per me in questo serale sta dando il meglio di sé, sta migliorando molto. Spero continui il suo percorso perché ha davvero una grande personalità (fondamentale per un artista) e grandi potenzialità”.

E ancora: “Trigno sempre il più lucido di tutti. E a prescindere da come andrà, Trigno è, insieme a Nicolò, l’unico che sta facendo un gran bel serale! Trigno e Nicolò stanno facendo proprio un’altra gara! Punto”. Per capire se le indiscrezioni saranno confermate bisognerà aspettare sabato sera, quando tutto sarà chiaro. Di sicuro i primi malumori già si stanno registrando e sui social c’è un piccola rivolta da parte dei sostenitori di Trigno.