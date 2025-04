Amici 24, dopo l’eliminazione Luk3 si sbottano su chi vorrebbe vedere sul gradino più alto del podio del programma. Dopo aver perso la sfida con Trigno il cantante era tornato sui social spiegando i suoi sentimenti. “È finita questa esperienza – ha detto Luk3 – Mi dispiace lasciare tutti. Però per quanto riguarda la musica so che non mi lascerà mai. Non penso di uscire a testa bassa. Sono contento di come ho cantato stasera”.

“Da domani starò in studio a fare musica. Questo posto mi ha dato la certezza che farò questo per tutta la vita. Mi sono presentato ai casting senza aspettative – ha proseguito il classe 2007 di Marcianise – Penso che ho affrontato tante sfide, letteralmente, ma mi è servito tutto”.





Amici 24, chi merita la vittoria secondo Luk3

Quindi ha concluso: “Questa scuola mi ha insegnato a lavorare tutti i giorni e a perseguire qualcosa in maniera totale. È un’esperienza che ti insegna cos’è il sacrificio”. Nelle ore scorse Luk3 ha parlato anche di Alessia Pecchia con la quale la relazione sta continuando. Proprio su di lei dice.

“Per chi tifo? Ovviamente per Alessia. Spero davvero che riesca a rimanere in gioco il più a lungo possibile. Certo che mi manca, sarebbe impossibile il contrario. Ma ormai manca poco alla fine del programma e presto potremo rivederci”. Per Luk3, quindi, Alessia merita un posto sul podio, meglio se sul primo. Sul talento della ragazza, del resto, non si discuote e quella del cantante napoletano potrebbe essere una spoilerata con tutti i crismi.

“Spero solo che riesca a vivere questa esperienza fino in fondo, con entusiasmo e serenità. Che se la goda, davvero”, ha aggiunto Luk3 che prima di lasciare Amici ad Alessia si era così rivolto: “Che ti devo dire? Sappi che ti aspetta un’estate con me, una bella state insieme. Tu verrai ai miei concerti vero? Ti voglio con la fascetta e io verrò alle tue gare. Ti aspetto fuori, passeremo tanto tempo uniti. Starai con me quando canterò, perché io voglio cantare tanto, voglio fare questo”. Se Luk3 spera vincerà Alessia, parte del pubblico la pensa diversamente tanto che sui social è partita una piccola rivolta: “Ci sono molti allievi più meritevoli di lei”. E ancora: “Trigno dove lo lasciamo? Ma fatemi il piacere”. “Ad Alessia auguro il meglio, ma in questa edizione ci sono talenti più puri”.