All’indomani della nuova puntata del Serale di Amici 24, che ha visto l’eliminazione della giovane artista Chiamamifaro, come di consueto i ragazzi si sono ritrovati a commentare insieme ciò che è accaduto in studio. Tuttavia, questa volta l’atmosfera tra i concorrenti è apparsa più tesa, in particolare per Nicolò, che si è mostrato visibilmente provato e giù di morale. Il suo atteggiamento non è passato inosservato e a coglierne il malessere è stato Luca Zanforlin, da sempre una figura di riferimento all’interno del programma.

Zanforlin ha deciso di affrontare direttamente la questione, chiedendo a Nicolò spiegazioni sul suo stato d’animo. “È la prima volta che lo dico davvero ad alta voce”, ha confessato il giovane cantante, lasciando trasparire un’emozione che sembrava covare da tempo. “È una percezione mia, forse sbagliata. Penso di essere quello che riceve meno stima a livello artistico. Come se non avesse stima. Mi sono stufata di essere il bravo ragazzo con la bella voce. Mi spiace che una mia esibizione non rimane mai”, ha ammesso con un sorriso amaro.





Amici 24, Nicolò pensa di abbandonare: “Non sono adatto”

Parole che hanno colpito profondamente l’autore e i compagni presenti, i quali hanno ascoltato con attenzione e una certa sorpresa. Zanforlin ha voluto approfondire la natura di questo disagio, chiedendo se Nicolò parlasse della sua identità artistica o personale. “Non penso di essere essenziale, ma di essere di passaggio”, ha concluso il cantante, lasciando intendere un senso di inadeguatezza che va oltre la semplice insicurezza.

La reazione dei compagni di viaggio non si è fatta attendere. Da Senza Cri a TrigNo, passando per Francesca, tutti si sono schierati in difesa di Nicolò, cercando di offrirgli conforto e incoraggiamento. Hanno riconosciuto la sua tendenza alla riservatezza, ma hanno anche ribadito quanto il suo contributo sia percepito e apprezzato, tanto come artista quanto come persona. Per loro, le esibizioni di Nicolò non sono mai passate inosservate, e anzi, rappresentano spesso momenti di grande intensità.

Nicolò si confida con i compagni in casetta #Amici24

L’eco delle sue parole ha raggiunto anche il pubblico da casa, che attraverso i social ha voluto far sentire la propria vicinanza. Numerosi sono stati i messaggi di affetto e supporto, con utenti che hanno espresso stima per il percorso di Nicolò e per il coraggio dimostrato nell’aprirsi così profondamente. In un mondo dove la vulnerabilità è spesso mascherata, la sincerità del cantante ha toccato le corde emotive di molti spettatori.

Ora il futuro artistico di Nicolò dentro la scuola appare legato anche a questo momento di riflessione. Se da un lato le sue parole rivelano una crisi, dall’altro aprono a una possibile svolta, un punto di partenza per riscoprire se stesso e, forse, per far sentire ancora più forte la sua voce.