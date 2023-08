Iniziano a circolare notizie sensazionali su Amici, in vista dell’edizione numero 23. Raimondo Todaro dovrebbe essere sostituito, anche alla luce di presunti rapporti tutt’altro che buoni con la padrona di casa Maria De Filippi. Il sito Gossip e Tv ha ricordato che c’era stato un litigio tra il professore e la conduttrice, con Rudy Zerbi anche coinvolto, e lei aveva detto: “Se pensi che Angelina sia già la vincitrice, perché non le dai la coppa? Che ci stiamo a fare noi qui?”.

Ovviamente immaginare una sua riconferma nel programma appare decisamente improbabile. Quindi, ad Amici 23 Raimondo Todaro non ci sarà, salvo ulteriori colpi di scena, e dovrebbe essere sostituito da un altro volto amato dal pubblico. Non abbiamo certezze in merito, ma a sganciare la bomba è stato l’esperto di gossip e tv Amedeo Venza, che ha anche chiesto un giudizio ai telespettatori del talent show di Canale 5.

Amici, Raimondo Todaro sostituito: “Ecco chi ci sarà al suo posto”

Sappiamo inoltre che ad Amici Raimondo Todaro non sarà l’unico ad essere sostituito. Anche Arisa ha deciso di mollare la trasmissione Mediaset e di fiondarsi su altre avventure alla Rai. Ormai certa la sua presenza a The Voice Kids, mentre è stata smentita la sua partecipazione a The Voice Senior. Da tenere d’occhio anche la situazione legata al Festival di Sanremo. Ma tornando al ballerino e coreografo, vediamo chi potrebbe prendere il suo posto.

Amedeo Venza ha riportato in una delle sue Instagram stories: “Potrebbe esserci un importante cambio ad Amici. Fuori Todaro e dentro Giuseppe Giofrè, che da giudice passerebbe a professore! Vi piacerebbe?”. E ha dato la possibilità ai suoi follower di votare sì o no. Quindi, una sorta di sondaggio online per testare l’opinione del pubblico. Non conosciamo i risultati dello stesso, ma Giofrè è sempre stato un nome apprezzato.

Giuseppe Giofrè ha anche un rapporto speciale con Maria De Filippi, quindi non ci sarebbero eventuali difficoltà nel chiudere positivamente la trattativa. Il 15 aprile scorso lui le fece una dedica bellissima: “Questa foto racchiude 12 anni. Mi hai visto crescere Maria e ti voglio un bene dell’anima”.