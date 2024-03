“Perché hanno eliminato proprio loro”. Amici 23, veleno dopo l’ultima puntata: il pubblico ora chiede spiegazioni

Amici 23, l’avventura del serale sta per iniziare. A quanto pare Maria De Filippi ha sistemato tutti i punti lasciati in sospeso e richiamato tre nomi importanti per il ruolo di giudice. Il primo è Cristiano Malgioglio, ormai icona della tv. Il secondo è il cantante Michele Bravi. Il terzo è il ballerino Giuseppe Gioffrè. Spetterà a loro decidere chi tra i 15 ragazzi rimasti in gara sarà il successore di Mattia Zenzola (tornato proprio la scorsa puntata in studio). A proposito dei ragazzi.

Sono stati divisi in tre squadre da cinque componenti. A contendersi la vittoria saranno: Ayle, Giovanni, Sarah, Kumo, Lil Jolie (che sono stati gli ultimi 5 ad aggiudicarsi la maglia dorata) insieme a Dustin, Nicholas, Gaia, Marisol, Lucia, Sofia, Mida, Holden, Petit e Martina. Nella squadra Zerbi-Celentano ci saranno Dustin, Holden, Marisol e Petit.





Amici 23, la verità sull’eliminazione di Kia e Nahaze

Come sempre succede alcune eliminazioni hanno lasciato l’amaro in bocca. Due, per la precisione, sono state quelle di ieri. A dover abbandonare la scuola sono state Kia e Nahaze. La loro eliminazione si spiega in maniera piuttosto ovvia: sono entrate a programma in corso ed avevano un ritardo fisiologico rispetto agli altri. Tanto che sia Anna Pettinelli che Lorella Cuccarini le hanno invitata a tornare a settembre.

E i social cosa ne pensano? “Penso che la Cuccarini sia una delle poche rimaste li dotata di buon senso. Sa benissimo che se entrasse al serale Kia la butterebbero fuori subito. Per questo penso che la sua sia stata la decisione più saggia. Brava piccola Kia, al prossimo anno”. E ancora: “Si tutto bello ma cara Lorella questa ragazza è arrivata prima in classifica alla prima apparizione poi avete pensato bene di tarparle le ali”.

“Di darle canzoni inadeguate, sempre negli ultimi posti in classifica”. Anche per Nahaze i commenti non sono mancati: “Nahaze sappi che il pubblico (quanto meno quello intelligente) capisce il tuo potenziale, e soprattutto che sei meglio di Ayle. Torna l’anno prossimo per favore”.