Vi ricordate di Francesco Monte, il bellissimo tronista ed ex di Cecilia Rodriguez? Sono passati anni da quando lo abbiamo visto sugli schermi tv. A distanza di tutto questo tempo è tornato a mettersi in gioco, in una vesta del tutto nuova. Per Francesco gli ultimi anni non sono stati tutti rose e fiori. Lo aveva raccontato lui più volte, anche a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin dove aveva raccontato della sua battaglia contro gli attacchi di panico.

>>“Evviva!”. Grande Fratello, ora sì che possono festeggiare tutti: l’avviso e scatta subito il caos

“Ne sono uscito dopo un anno e mezzo. Li avevo praticamente tutti i giorni e in maniera piuttosto forte. Mi venivano anche mentre guidavo. Dovevo fermarmi e chiamare mio fratello perché venisse a prendermi. Gli attacchi – prosegue – erano probabilmente l’effetto di tutto quello che cercavo di comprimere da più di un anno, compreso il dolore per la morte di mia madre”.





Francesco Monte, esce il primo singolo dell’ex Uomini e Donne

Sempre nel corso di quell’intervista aveva dichiarato di aver rotto con il mondo della carta patinata: “Ho una posizione distaccata rispetto al gossip. Della mia vita se ne è già parlato abbastanza”. E di coltivare il sogno della musica: “Ho addirittura ripreso a suonare il piano e sto studiando il basso”. A distanza di anni ora Franceso Monte ha pubblicato il suo primo singolo.

Con il nome d’arte di Kirami, ha pubblicato il singolo: ‘Repetir’. L’accoglienza è stata buona. “È un brano che si ascolta con gran piacere. Continua a fare ciò che ami, hai un grande entusiasmo e questo fa parte di chi ama la musica sei bravo e ha una bella voce”. “Bravo Francesco, ti ho “scoperto” (in veste di cantante) a Tale e Quale dove hai spaccato, e con questa canzone mi hai confermato quanto sei bravo. Continua così”.

Ma non manca qualche critica: “Dovresti tentare di non imitare. Sei la copia di Irama ma lui è un vero artista inimitabile, cerca e trova la tua vera personalità musicale perché la voce c’è”.