Amici 23, c’è già il primo concorrente ufficiale. Addirittura “da mesi”, come riporta la stampa on line, si conosce il nome dell’allievo e adesso arriva anche la conferma dell’esperta di gossip e mondo della tv Deianira Marzano: “Sarà il primo concorrente ufficiale …”. Ma di chi stiamo parlando? Beh, in realtà ne avevamo parlato poco tempo fa. Vi anticipiamo che ha avuto un percorso simile a quello del vincitore della scorsa edizione Mattia Zenzola.

Come molti ricorderanno Mattia Zenzola aveva dovuto rinunciare alla sua prima esperienza nel talen show di Canale 5 per un infortunio che l’aveva messo fuori gioco. Rudy Zerbi, tuttavia, gli aveva concesso la possibilità di partecipare nuovamente: mai scelta fu più azzeccata vista la vittoria del ballerino ad Amici 22. Ora un altro allievo della Scuola sembra destinato a seguire le orme di Mattia: il suo nome? Ve lo diciamo subito.

Il primo concorrente di Amici 23:

A partire da domenica 17 settembre, giorno della prima puntata di Amici 23 il pubblico conoscerà tutte le novità dell’attesissima nuova edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Nel frattempo sappiate che sarà sicuramente presente lui, Mezkal. Il suo vero nome è Diego Taralletto De Falco ed è stato eliminato insieme a Paky proprio dall’insegnante di canto Rudy Zerbi. A differenza del ballerino, però, Mezkal ha ricevuto una proposta che sicuramente non si può rifiutare.

Lo stesso Rudy Zerbi, infatti, lo ha escluso a malincuore e subito ha promesso a Mezcal che avrebbe potuto partecipare alla successiva edizione di Amici, cioè quella in arrivo. Era stato proprio il popolare critico d’arte e insegnante della Scuola a confessare di aver fatto un errore con Mezkal: “Ho fatto un errore di valutazione sul tempo e ti chiedo scusa“. In pratica a causa di alcuni problemi il giovane 19enne romano non era riuscito a prepararsi in tempo per il Serale ed era arrivata la dolorosa ma inevitabile eliminazione.

Adesso, tuttavia, Mezkal potrà rifarsi. Da quanto è emerso, infatti, il cantante potrà farsi valere e giocarsi le sue carte ad Amici 23. Intanto, per quanto riguarda il cast degli insegnanti, sappiamo che mentre Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini (canto), Emanuel Lo e Alessandra Celentano (danza) sono stati confermati, Arisa e Raimondo Todaro non ci saranno. La prima sarà a The Voice Kids al posto dei Ricchi e Poveri, il secondo forse a Ballando con le Stelle. Al loro posto potrebbero esserci due vecchie conoscenze del talent: la cantante Emma Marrone e la ballerina Elena D’Amario.

