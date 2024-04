In attesa che le immagini vadano in onda sabato prossimo, 27 aprile, arrivano le anticipazioni sulla sesta puntata del serale che pare abbia portato all’eliminazione di una delle favorite numero uno alla vittoria finale. Nella scuola di Amici 23 ono rimasti 8 allievi e la gara si fa sempre più serrata. Nei giorni scorsi al centro della polemica era finito Holden, il motivo? Non aver partecipato alla sfida degli inediti durante il daytime. Una decisione che non era piaciuto al pubblico.

Pubblico che si era letteralmente spaccato, da una parte chi ha trovato questa cosa a cagione di Holden, dall’altra chi ci ha visto concretizzato una certa preferenza da parte della produzione nei confronti del ragazzo. “Avete visto? Gli altri nella scuola a lavorare e Holden viene permesso di fare i compiti a casa. Se non è raccomandato questo io davvero no so che altro aggiungere”.





Amici 23, sesta puntata del serale: fuori una tra Martina e Sofia

“Maria, intervieni perché così non si può andare avanti”. La gare degli inediti era poi andata avanti con Martina che si era posizionata in cima alla classifica. Dopo la gara, ed il passaggio dei testi in radio, i commenti dei fan di Martina erano fioccati. “Ma vi rendete conto della pericolosità di ciò che ha detto Paoletta di radio Italia? Martina si deve appoggiare a a un rapper o un Trapper per fare carriera?”.

“Che la sua musica andava bene a Sanremo di anni fa? Ma siamo tutti impazziti? Come se in Italia la gente ascoltasse solo questi Trap o Rap? Voi siete fuori di testa. Basta queste radio colluse con RTI e fascino. Ma cosa dite? il mercato musicale non si limita a gli adolescenti”. E ancora non è finita qui. “Gli unici consigli che ho sentito sono “come affossare l’unica vera cantante di questa edizione!”. Complimenti alle radio italiane… Oggi hanno decretato la fine della musica!”.

Martina che è a forte rischio eliminazione. La cantante è infatti finita al ballottaggio finale con Holden e Sofia. Il primo è stato immediatamente salvato. Ad uscire è stata uno tra lei e Sofia. Le anticipazioni qui si fermano, ma una cosa è sicura: in un caso o nell’altro Amici 23 perderà una delle sue favorite. E pare, ma sono voci da verificare, che Maria De Filippi non abbia preso benissimo la cosa, salvo poi uscirsene con la solita, innata, classe.