Una nuova coppia vip sarebbe nata. L’attore e la famosa più bella di tutte sono stati beccati nella città di Milano, dove hanno trascorso una nottata non solo romantica ma anche passionale. A paparazzarli il settimanale Chi, che li ha visti innanzitutto recarsi a Casa Cipriani, un locale molto rinomato che garantisce tra l’altro il massimo della privacy ai clienti.

Dunque, la nuova coppia vip formata dall’attore e dalla famosa più bella hanno cenato lì dove hanno consumato del cibo delizioso preparato dallo chef. Una volta terminata la cena, l’uomo ha preso la sua spettacolare Lamborghini Urus, che potrebbe essergli costata fino a 250mila euro, e ha fatto salire a bordo colei che sarebbe ormai la sua nuova fidanzata.

Nuova coppia vip a Milano: l’attore e la famosa più bella stanno insieme

La nuova coppia vip ha deciso poi di alloggiare al Grand Hotel et de Milan, infatti l’attore e la famosa più bella e ambita di Hollywood hanno dormito assieme. Infatti, il settimanale Chi li ha fotografati intorno alle ore 2.30. Possiamo subito anticiparvi il nome di lui: è Simone Susinna. Noto per essere stato uno dei protagonisti di 365 giorni, in veste di rivale del personaggio interpretato da Michele Morrone.

Colei che sarebbe la dolce metà di Simone Susinna è Tina Kunakey, top model ed ex moglie dell’attore Vincent Cassel. Questo quanto scritto da Chi: “Una notte con Tina. Dopo aver trascorso la serata a Casa Cipriani, in via Palestro, sono rientrati al Grand Hotel et de Milan in via Manzoni. Tra le due location c’è un chilometro e mezzo, ma alle 2.30 del mattino Simone non ha voluto rischiare una passeggiata e ha usato la sua Lamborghini”.

Parlando di Simone Susinna, in passato è stato legato alla modella Mariana Rodriguez e avrebbe avuto un flirt con la cantante Anitta. Tina Kunakey ha invece avuto la figlia Amazonie da Vincent Cassel.