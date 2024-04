Amici 23, le ultime rivelazioni su Mida sono destinate a far discutere. Uscito indenne della terza puntata del serale, dove era finito al ballottaggio, il cantante aveva raccolto l’applauso di Aiello, artista cosentino del quale aveva interpretato un brano. Riscrivendo alcune barre, e combinandole perfettamente con il senso del testo originale, aveva dato vita ad una cover apprezzata da tutti tanto che, poco dopo, erano salite considerevolmente le sue quotazioni per la vittoria finale.

>>“Carlo li ha mandati in crisi”. Il retroscena choc su William e Kate: “A Buckingham Palace molta ansia per questa situazione”

C’è un aspetto di Mida che però non piace al pubblico: è il lato che guarda ai sentimenti nei confronti di Gaia. Nelle ultime ore sembrava ci potesse essere un riavvicinamento tra loro, ma a smorzare gli entusiasmo della ragazza ci ha pensato Dustin, il ballerino non ci è andato tanto leggero ed ha svelato il segreto di Mida.





Amici 23, Dustin smonta i sogni di Gaia: “A Mida non piaci”

“A lui non piaci tu, a lui piace la tua compagnia”, ha detto durante una sessione di allenamento. E come Dustin sono in molti a pensarla nella scuola. Insieme alle parole di Dustin sono arrivate anche quelle degli altri allievi. Angela ha infatti affermato: “Ma Gaia sta facendo ancora il clown da Mida? Stanotte è stata fino alle 4. A me non sembra normale. Lui è incommentabile. Però lei è peggio di lui. Dice che sta male e poi te la trovi fino alle 4 a parlare con lui”.

Poi è stato il turno di Martina, che ha aggiunto: “Lui ha messo la tenda. Lei continua a starci sotto”. Così mentre il pubblico prova ad assolverla. “È la prima volta che si innamora e nonostante ciò è stata lasciata dal giorno alla notte dal ragazzo che l’ha fatta sentire più sicura di sé stessa, senza neanche provare a risolvere i loro problemi. Metteteci anche il fatto che convivono nella stessa casetta e passarci sopra è dura”.

“Ragazzi potete dire quello che volete sottona, clown, stupida… Ma la verità è che è una ragazza di vent’anni innamorata che è stata lasciata di punto in bianco… E nello stesso modo non puoi spegnere il sentimento e per quanto ci provi vivete nella stessa dannata casa … Quindi finitela di fare i fighi perché non vi crede nessuno”.