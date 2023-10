Furia su Amici 23, la bomba esplode a meno di 24 ore dalla messa in onda dell’ultima puntata. Parole durissime destinate a non passare inosservate. Nel mirino sono finiti due insegnanti, Rudy Zerby e Anna Pettinelli il ritorno della quale in studio, al posto di Arisa, non è stato fino a questo punto dei migliori. E dire che l’attesa su di lei era altissima. L’addio di Arisa, infatti, era arrivato quasi sotto silenzio per via del nome di Pettinelli, garanzia di affidabilità e successo.

Se una parte del pubblico pensa che il suo percorso sia ancora tutto da valutare, c’è anche chi crede che forse sarebbe il caso che sia lei che Rudy Zerbi lasciassero il posto ad altri. “Maria butta fuori la m*da dalle tue trasmissioni tu che puoi farlo. Se non viene premiata la meritocrazia è colpa vostra. Se non sai cantare non fai il cantante, fai un’altra cosa. Se sono tutto storto non faccio il ballerino e non posso andare alla Scala. Non si può fare una gara di pizze con le fotocopie”.





Amici 23, l’ex Luca Jurman contro Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

A parlare così è sta il produttore ed ex volto di Amici Luca Jurman, mai tenero quando si è trattato di esprimere commenti sul programma di Maria De Filippi, sui concorrenti e sui professori. Il motivo scatenante è stato l’utilizzo dell’autotune, strumento che permette di bilanciare la voce e non stonare. “Zerbi sei una vergogna per la musica. Tutti lo sanno ma tutti tacciono per paura. […] Lorella Cuccarini ha tentato di ricordare che l’intonazione è la base su cui si forma il canto”.

“E fare una prova senza correzioni di computer su ciò che dovrebbe essere naturale, sarebbe servita a capire e lavorare sui limiti. Mentre Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno invece definito la “sfida” inaccettabile asserendo addirittura che l’intonazione è un concetto vecchio nel canto. In pratica è come dire che ballare con il proprio corpo è antico, e sei invece moderno se al posto tuo balla un avatar”.

“Poi non lamentatevi se tutto diventerà una mda, se tutta l’arte diventerà finzione, se tutta la bellezza della cultura e del talento di questo paese che ci distingueva nel mondo… sparirà”. Parole dure anche per Rkomi che ha confessato usare l’autotune per esibirsi sul palco. “Tra l’altro, ho saputo che come ciliegina sulla torta, a giudicare questa sfida hanno chiamato come “giudice” Rkomi, noto per avere delle abilità di canto enormi e che senza Autotune non riesce quasi a parlare. Ma almeno lui è stato onesto, ed oltre ad ammetterlo ha detto che si allena a non usarlo per migliorare! Speriamo lo faccia”.