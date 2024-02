Amici 23, tutti gli insegnanti sono stati chiamati per esprimere un giudizio su Ayle. L’allievo aveva abbandonato ieri lo studio, salvo poi chiedere di essere riammesso. Oggi Maria De Filippi ha chiamato gli insegnanti a decidere. La prima ad esprimersi è stata Alessandra Celentano che si è detta contraria all’eventualità spiegando come il comportamento di Ayle sia dannoso anche per gli altri allievi. Anche Raimondo ed Emanuel Lo si sono trovati d’accordo: “Per me no perché andremmo a creare un precedente complicato da gestire”.

“Il ragazzo deve cadere per rialzarsi in futuro, ha talento. I ragazzi sono serviti e riveriti, è inconcepibile”. Lorella Cuccarini, assente, ha lasciato un messaggio chiarendo che darebbe una seconda opportunità al concorrente di Amici 23. Poi è toccata a Rudy parlare: “La sua la vedo una difficoltà furbetta, quando si vede in fondo alla classifica”.





“Ogni mestiere ha una disciplina e vanno seguite sempre. A quattro puntate dal Serale io immagino che Anna gli darebbe la maglia del Serale, giusto? In questo caso sei finta”. Poi è stata la volta di Anna Pettinelli, insegnante dei Ayle: “Sono stata male per lui e tutti noi possiamo aiutarlo”. Da qui è scoppiata una discussione con la maestra che si è scontrata in particolare con Rudy Zerbi. “Non mi rompere le pa*le“, è sbottata la maestra.

Una decisione non è ancora stata presa. Intanto arrivano le prime reazioni social: “Vogliamo ricordarci del PANICO che fece Javier qualche anno fa? Insultando la scuola ed i professionisti di Amici? Apprezzo la coerenza di Zerbi che, infatti, era contro il “rientro” di Javier”.

“Annche se il suo discorso “Elimina uno dei tuoi” lascia il tempo che trova, non ha il minimo senso…. Allucinante l’incoerenza della Celentano; che si riprese Javier a braccia aperte”. “Tutta questa perdita di tempo per un ragazzo immaturo che ha preso da subito sotto gamba quest’esperienza e questa scuola quando ci sono ragazzi che vorrebbero stare al suo posto immaturo e irrispettoso”.