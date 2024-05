Amici 23, le prime parole di Sarah Toscano dopo la vittoria sono di una gioia incontenibile: “Sto ancora realizzando cosa sia successo: essere entrata qua senza saper niente e adesso sto ripercorrendo tutto quello che ho fatto. È una cosa incredibile. Dedico questo premio alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, da quando cantavo in cameretta”. Parole che hanno fatto commuovere il pubblico in studio quanto quello da casa che nelle ultime ore si è letteralmente scatenato.

Sarah ha raggiunto la vittoria con il 57% delle preferenze in una finale di livello altissimo dove tanti, oltre a quello finale, sono stati i premi assegnati. Tra tanti commenti positivi c’è anche chi va all’attacco e dimostra di non aver gradito la vittoria di Sarah. “Hanno fatto vincere quella che doveva stare fuori dalla seconda puntata”.





Amici 23 Sarah Toscano svela come userà i soldi del premio

“Non dà nessuna emozione quando canta e non si capisce niente, hanno tolto tutto ad altri per darlo a lei decisamente si è verificata la stessa cosa che è successa lo scorso anno con Angelina secondo posto. Per non parlare che hanno fatto capire che lei fosse la vincitrice da l’inizio se dovete fare il programma almeno non spoilerate voi stessi”, parole fin troppo dure.

Sarah, da parte sua, ha risposto con i fatti. E ora sta pensando al suo futuro. I soldi vinti la aiuteranno ha coltivare la sua passione. Con una parte di essi, quelli del premio Marilù, ha già in mente cosa fare. “Grazie a Marlù per questo bel premio. Come lo userò? Senza ombra di dubbio per la musica e per continuare a studiare in futuro. Questo è importante e vorrei usarlo per la mia passione”.

Una passione che le scorre nelle vene tanto che anche una fetta considerevole del resto della somma (157mila euro totali) sarà impiegata per la musica. Musica che, sono i molti pronti a scommetterci, la porterà lontano come successo già lo scorso anno con Angelina Mango: vincitrice delle categoria di canto e poi esplosa a Sanremo con la vittoria nel Festival.