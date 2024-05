Tre giorni alla finalissima di Amici 23 e gli occhi sono puntati tutti sugli allievi e su una in particolare: Sarah Toscano. La cantante, infatti, ha visto salire le sue possibilità di vittoria finale. Il motivo? Il pubblico sta apprezzando molto il percorso della ragazza entrata in un modo nella scuola di Amici e pronta, oggi, per il grande pubblico. Le criticità dell’inizio sono state superate, come dimostrano i tanti messaggi che in queste ora continua ad arrivare sul suo profilo social.

>> “Finalmente possiamo dirvelo: sono incinta”. La bella del Grande Fratello in dolce attesa e tutti impazziti sotto l’annuncio

Si legge: “Ciao Sarah, io ho un piccolo messaggio per te. Noi qui fuori ti abbiamo capita, sei bellissima, gentile, dolce e simpatica. Non dubitare mai di te stessa e non avere paura di non avere qualcuno vicino, perché noi siamo qui fuori ad amarti e fare il tifo per te. Sei una delle più giovani e sei una delle più mature e intelligenti rispetto agli altri che sono lì con te”.





“Detto questo ti voglio feliciona”, conclude. Su Sarah e gli altri è appena arrivata una notizia bellissima per mezzo della produzione (e di Maria De Filippi). Come in molti sapranno, usciranno i primi EP dei cantanti, che sono già disponibili per i pre-order, ma non basta. I fan del programma avranno la possibilità di conoscere i loro beniamini. Pochi minuti fa tuttavia è arrivata la notizia che stanno per partire per i loro tour instore che nel giro di qualche mese li porterà in tutta Italia.

A poco dalla finale di Amici, si parla ovviamente del possibile vincitore e come sempre entrano in campo anche le scommesse. I nomi che circolano tra gli appassionati del talent show di Maria De Filippi fanno due nomi: Mida e Holden, ma secondo i bookmakers a vincere sarà un altro alunno: Petit. Le quote del cantante sono basse.

Ma occhi a Sarah. Sarah che ha raggiunto anche un prestigioso riconoscimento. Fa notare il sussidiario.it come: “primeggia al vertice nella playlist Generazione zeta con il nuovo singolo Sexy magica. Un traguardo importante per la giovane scoperta di Amici, che lei raggiunge dopo aver conquistato inoltre la posizione numero uno nella classifica delle canzoni più acquistate su iTunes”.