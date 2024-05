“Dopo questa siamo alla farsa”. Amici 23, la produzione sotto accusa: chiesto un chiarimento ufficiale

Amici 23, è partito il conto alla rovescia per la finalissima di sabato 18 maggio. Ma la semifinale ha lasciato l’amaro in bocca, il pubblico non ha gradito quanto successo. La gara ha dato degli spunti interessanti. Marisol è stata la prima a qualificarsi, battendo prima Sarah e poi Mida nella prima manche della semifinale. Promosso quindi Dustin, altro ballerino in corsa per il titolo. Poco dopo, Petit staccava il pass per la finale, diventando il primo cantante a qualificarsi per la serata del 18 maggio.

La manche successiva coinvolgeva Holden, Mida e Sarah che sono andati a caccia della promozione: è stato Holden il quarto finalista, nonché quarto rappresentante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, e si guadagnava la maglia che lo ammette alla puntata di sabato prossimo come secondo cantante.





Amici 23, il pubblico non ha gradito la formula dei 6 finalisti

Al ballottaggio finale erano arrivati sia Mida che Sarah, i due poco dopo erano stati portati in studio ma facevano fatica a capire costa stesse accadendo. Maria De Filippi, senza ulteriori indugi, aveva deciso di essere molto chiara con loro e aveva fatto una rivelazione bomba: non ci sarebbe stato alcun eliminato. La rabbia sui social è iniziata a correre.

“A che diamine è servita la puntata di stasera?”, scrive un fan sulla pagina instagram ufficiale del programma. E tantissime le risposte: “Ad allungare il brodo e fare ascolti”. E ancora: “Non ha avuto un senso se non quello di dare seguito ad una cosa telefonata da tempo”. “Siamo alla farsa, ormai questo non è più amici. È una gara e ci sta che qualcuno perda. Penso che la produzione dovrebbe dire perché ha deciso di prendere questa decisione”. La notizia, in realtà, era nell’aria da parecchio tempo. A lanciare l’indiscrezione, una settimana fa, ci aveva pensato Amedeo Venza.

Intanto Sarah continua a raccogliere consensi: “Penso che il talento di Sarah sia troppo grande per essere giudicato da questi giudici per fortuna sabato potrà pensarci il pubblico! Nulla da togliere agli altri ma petit ha sempre il lascia passare proponendo sempre la classica canzoncina da serata di festa estiva Sarah è un’artista che saprebbe muoversi in palchi internazionali!”