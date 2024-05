Isola dei Famosi, cambia tutto di nuovo. Stasera andrà in onda come da programmazione una nuova puntata del reality show condotto da Valdimir Luxuria. In studio ci saranno come sempre i due opinionisti, Dario Maltese e Sara Bruganelli, pronti a dialogare a distanza con i concorrenti. La puntata è molto attesa, perché dovrebbe essere oggi il giorno in cui sulla playa sbarcheranno nuovi naufraghi.

I concorrenti entrano adesso nella fase più dura del gioco. È passato ormai più di un mese dall’inizio della loro esperienza sull’isola deserta e la stanchezza comincia a farsi sentire sul serio. Al momento il nemico numero uno per loro è la fame, sommata alla nostalgia di casa. Un mix letale. I rapporti tra molti naufraghi sono ai minimi termini, anche in questa settimana non sono mancate le liti.

Isola dei famosi, decisione della produzione: “Cambia di nuovo tutto”

Proprio per questo bisognerà capire come verrà accolto dai veterani l’arrivo di questi altri concorrenti. Da una settimana i naufraghi si trovano a vivere una nuova spiaggia, divisi in due gruppi. Questa situazione ha inasprito ancora di più gli animi. A passarsela peggio al momento è la squadra blu capitanata da Greta. Il loro lato di spiaggia è risultato meno ospitale e pescoso rispetto a quello della squadra rossa guidata da Samuel. Come se non bastasse, nei giorni scorsi è tornato a farsi vivo anche lo spirito dell’isola che ha privato i concorrenti una porzione di riso a seguito di una infrazione di gioco.

Insomma, i nuovi troveranno al loro arrivo una situazione esplosiva. Ma chi sono? Si tratterebbe di un uomo, Dario Cassini, e di due donne di cui però al momento non si conosce l’identità.

La mossa sarebbe stata decisa dalla produzione nel tentativo di alzare gli ascolti, decisamente bassi fino ad ora rispetto alle aspettative. Intanto, l’isola ha ricevuto la stroncatura di una nota opinionista tv, Platinette.

Sentite cosa ha scritto a proposito: “Viene da rimpiangere i tempi in cui Antonella Elia e Aida Yespica si tiravano i capelli a vicenda…un trash che almeno teneva svegli. Sonia ne avrebbe per tutti salvo poi tessere o disfare lodi o improperi verso la nobildonna nullafacente Alvina. Maltese interviene poco, è quasi sommesso…”.