Domenica scorsa è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici: assegnate tutte e 15 le maglie d’oro per il serale. Ma nel frattempo non mancano mai le sorprese e i colpi di scena. Ogni volta per i tanti telespettatori è una esplosione di emozioni e gioia. Proprio domenica è successo qualcosa di incredibile che ha commosso tutti: pubblico e allievi in lacrime. Ma prima un passo indietro.

Saranno quindici quindi gli allievi che si giocheranno la vittoria del programma che sforna ogni anno tantissimi talenti. Per la delusione del pubblico sono rimaste fuori Nahaze e Kia, le due ultime entrate in casetta. Una della squadra di Anna Pettinelli e l’altra di Lorella Cuccarini. Soprattutto la prima non sembra averla presa molto bene. Ma a entrambe è stata data la possibilità di ripresentarsi ai casting del prossimo anno.

Amici, il grande ritorno dell’allievo. Tutti in lacrime

Durante la puntata c’è stato spazio poi per l’esibizione di un cantante che ha partecipato alla ultima edizione di Sanremo, Diodato. E poi si sono rivisti due volti storici della trasmissione: il maestro Beppe Vessicchio che ha sottoposto i ragazzi a una prova di canto e il coreografo americano Garrison che ha giudicato invece una prova di ballo tra Giovanni e Kumo.

La sorpresa è arrivata quando Maria ha annunciato l’ingresso in studio di Mew, l’ex allieva di Lorella Cuccarini che aveva abbandonato il talent show subito dopo le feste di Natale, a causa della depressione. Insieme a lei se ne era andato anche un altro allievo, Mettew. Come sanno tutti, tra i due c’è una relazione

Ieri Mew ha presentato in studio un nuovo singolo. “Sono molto contenta che tu sia qui” le ha detto Maria De Filippi. La presentatrice le ha fatto subito una domanda sulla salute: “Stai bene?”, Mew ha sorriso, facendo il segno di sì con la testa. Poi ha cantato il suo brano: “Postatenebre”. Le parole del testo sono autobiografiche, parlano del malessere interiore che vive la giovane dentro si sé. Terminata l’esibizione c’è stato l’abbraccio con i suoi amici. Mew è stata travolta dall’affetto.

“Lasciatela stare, poverina, dopo ve la lascio 5 minuti”, ha esclamato Maria. Poi Mew si è rivolta presentatrice: “Maria, grazie, grazie davvero per avermi permesso di essere qui, sono molto contenta”. “Il fidanzato come sta?”, le ha chiesto ancora Maria riferendosi a Matthew: “Sta bene, è a Monza”, Maria ha chiesto quindi alla ragazza di salutarglielo. Poi la cantante se ne è andata tra gli applausi dello studio.