Amici 23, a poco dalla finale è partito il totovincitore. Intanto si fa largo una brutta voce su Petit, il cantante che fino a qualche giorno fa era il favorito numero uno. Petit che ieri si è aperto raccontando i momenti più belli e quelli più brutti di questa esperienza che volge alla conclusione. “Il ricordo più brutto è la fase iniziale perché stavo indietro rispetto ad altri. Sapevo che potevo dare quel qualcosa, ma non riuscivo. Ricordo le prime classifiche, sempre settimo e ottavo”.

E ancora: “Il momento più bello è stato quando ho cantato in napoletano la prima volta con Che fai”. Per Petit, sempre taciturno, non è stato facile parlare e gli altri allievi in casetta lo hanno abbracciato virtualmente con lo sguardo. Lo stesso, idealmente, hanno fatto i suoi fan sui social.





Amici 23, per la vittoria finale sfida tra Petit e Sarah

“Grazie a questi momenti difficili che sei riuscito ad arrivare dove sei adesso, sei cresciuto tantissimo e noi non potremmo essere più fieri di così di te. Adesso prendiamoci quella coppa”, si legge in uno dei tanti commenti. Coppa che potrebbe essere più distante di quanto non sembra. Il pubblico da casa sembra infatti orientato a preferirgli Sarah.

Il motivo? Sta crescendo una tendenza a premiare un una studentessa che ha compiuto un vero e proprio percorso di crescita – fine ultimo del talent – piuttosto che ad un talento entrato cresciuto. Da un sondaggio effettuato da Angolo delle Notizie, è venuto fuori che Sarah Toscano potrebbe essere la vincitrice del circuito canto di Amici.

Ha ottenuto il 44,5% delle preferenze e ha staccato di molto anche Holden, secondo col 27%. Più distanziati Petit e Mida, che non sono andati rispettivamente oltre il 24,8% e il 3,6% delle preferenze del pubblico. Staremo a vedere cosa succederà.