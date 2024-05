Un infarto, il terrore e la fortuna di aver trovato qualcuno che gli ha salvatola vita. Questo il racconto del vip che su Instagram ha raccontato la sua terribile esperienza tra la vita e la morte. “Su quel treno in partenza per Parigi sabato mattina il tempo si è fermato e la mia vita se n’è quasi andata in mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco”.

“Se sto postando queste foto è solo grazie alle persone che si trovavano sullo stesso treno che hanno prontamente iniziato a farmi il massaggio cardiaco e salvarmi la vita grazie al defibrillatore fino all’arrivo dei paramedici. Nei prossimi giorni vi spiegherò meglio com’è andata nelle storie”, ha scritto.

Davide Patron, il famoso instagramer colpito da un infarto è vivo per miracolo

E ancora: “Per ora spero che questo post possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo. Allo stesso tempo spero che possa servire come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso”, ha concluso nel suo post Davide Patron, famoso tiktoker e instagramer diventato famoso per i suoi video in cui insegna l’inglese.

Il giovane ha raccontato la sua esperienza: l’infarto e il come di 24 ore e d è ancora ricoverato in un ospedale in Francia. Con una foto che lo ritrae nel letto del nosocomio, Davide Patron ha fatto sapere che “l’operazione non è andata a buon fine”. “Ci riproveranno oggi o domani. Vi tengo aggiornati”, ha spiegato Davide Patron.

“L’aiuto che ho avuto da subito è stato la mia salvezza. C’è voluto almeno un’ora prima di portarmi via dalla stazione perché ho avuto una reazione strana alla defibrillazione. Sono stato in coma farmacologico per 24 ore. – ha spiegato ancora Davide Patron – Adesso, dopo una settimana sto un po’ meglio ma in realtà ho fatto anche tanti test sotto sforzo. Il risultato è che non ho niente. Per questo i medici si chiedono perché io abbia avuto questo arresto cardiaco. Nessuno lo sa”.