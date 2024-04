Nicholas e Giovanni, colpo di scena ad Amici. Tra i due ballerini del talent show di Canale 5 la pace non è ancora scoppiata, come speravano in molti dopo un video che li vedeva in camera d’albergo insieme. Un gesto compito dal primo nei confronti dell’altro certifica invece che il caso non è affatto chiuso. I telespettatori lo hanno visto oggi in onda, nella puntata del day time.

Una mossa che nessuno si aspettava da parte di Nicholas chiarisce come stanno veramente le cose tra i due ballerini, compagni di squadra per tutto il percorso del talent show, fino al serale, quando le loro strade si sono divise. Giovanni, danzatore di Latino, aveva dichiarato che era sua intenzione ricucire lo strappo. Si vedrà.

Leggi anche: “Devo dire una cosa su Maria”. Amici, la prime parole di Nicholas dopo l’eliminazione: “Quando io avevo bisogno…”





Amici, il chiarimento tra Nicholas e Giovanni rimandato a dopo il programma

Nicholas ha teso la mano a Giovanni, ma resta comunque ferito. E lo ha detto davanti a tutta Italia. In casetta per i saluti, l’allievo di Emanuel Lo ha letto una lettera dal contenuto molto toccante. Nicholas è apparso visibilmente emozionato: “Giò, anche se ultimamente non potevo vederti, sei stato un ottimo compagno. Non dimenticherò quello che abbiamo vissuto. Ci chiariremo fuori con un caffè a Genova, che ovviamente pagherai tu”.

Il gesto era atteso. La loro lite era nata per questioni personali e professionali. Giovanni nella preparazione del guanto di sfida basato sulle prese si era lasciato andare a giudizi non proprio esaltanti verso l’amico-avversario. Parole dettate un po’ dall’adrenalina e per caricarsi in vista della sfida, si era giustificato lui, senza convincere molto.

Nicholas ci era rimasto molto male, quasi non riconosceva più l’amico e il compagno di studio con il quale aveva condiviso tanti sacrifici nell’arco degli ultimi mesi.

Nicholas ha tenuto il punto fermo per alcune settimane, ritenendo quelle espressioni troppo gravi. Al suo fianco si era schierata la quasi totalità degli altri giovani talenti della scuola di Maria De Fipilli.

Appunto, Maria… La presentatrice più volte in puntata ha cercato di informarsi e di far riappacificare i due compagni. L’eliminazione di entrambi ha in un certo senso accelerato il percorso. Già in un video poi rimosso dal sito di Amici, Giovanni e Nicholas apparivano insieme in una stanza di albergo. Probabile quindi che quel chiarimento già ci sia stato, per la gioia di tutti.