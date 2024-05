Amici 23, Mida l’ha combinata grossa. È bastata una parola per scatenare il panico in casetta. “Ma è matto? Così ci fa prendere un infarto”, si legge in uno dei commenti. In mezzo è finita anche Sarah. Intanto, a pochi giorni dalla finale, il pubblico ha iniziato a sostenere i propri beniamini. “Per me lo merita tantissimo Holden, per come si è dato, nei momenti belli, in quelli meno, rimanendo sempre fedele a stesso. Non gli è mai interessato, né ” appartenuto”, fingersi diverso da com’è. Persone come lui, sono una rarità al giorno d’oggi”.

>>“Preparati, anche tu sei fuori”. Isola dei Famosi, si consuma un altro addio tra ‘i top’: la scoperta del pubblico

“Io voterò assolutamente e solo Sarah, il percorso più bello di amici. Sarebbe un finale da film, solo Lorella ha creduto in lei…mentre in quella classe non se la filava nessuno. E vederla alzare quella coppa, sarebbe veramente il finale più bello. Cambiamo le cose scontate e convinte per una volta!! Se lo merita è stata veramente brava!!”.





Amici 23, scherzo di Sarah e Mida al resto degli allievi

E ancora: “Mi dispiace vedere Marisol che guarda con non troppa ammirazione Sarah…e non capisco perché… l’unica spiegazione è che la vede una seria rivale per Petit”. Tornando a Mida, d’accordo con Sarah ha deciso di fare uno scherzo al resto del gruppo. Hanno deciso di fare credere al resto degli allievi che solo lui è stato promosso in finale.

Mentre si avvicinano alla casetta ripassano il “piano” con tutti i movimenti, perché sia tutto credibile. Legge quindi la lettera dei giudici: “Abbiamo preso molto sul serio il nostro compito. Abbiamo cercato di applicare sensibilità e competenza, essere imparziali (per quanto possibile) quando bisogna fare delle scelte. Scelte che abbiamo sempre fatto scrupolosamente, per tante e tante sfide”.



“Ancora adesso ci troviamo di fronte all’ennesima scelta e anche qui la nostra scelta la facciamo”. Alla fine del messaggio c’è però il colpo di scena. “La nostra scelta è non escludere nessuno dalla finale di Amici, perché Mida e Sarah secondo noi meritano entrambi la finale. La nostra scelta è quella che sottoponiamo alla produzione, nella convinzione che farà la scelta giusta… Sarah!”. La tensione si è sciolta e dalle lacrime si è passati alla gioia. Tanti i commenti: “Questi sono pazzi, ci faranno venire un infarto”