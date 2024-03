Amici 23, dopo l’eliminazione Ayle ha deciso di rompere il silenzio. Lo ha fatto attraverso un messaggio che ha attirato immediatamente i commenti del pubblico. Come per Kumo, anche sull’eliminazione del cantante c’è chi nutre particolari dubbi. “Non meritava di uscire questa sera. Le emozioni che trasmette lui in pochi sono capaci di darle. E credo che in questo serale avrebbe fatto un bel percorso. Poi vabbè, i giudici tutti commossi”.

“Ma per qualche motivo doveva uscire lui e quindi hanno votato in maniera del tutto incoerente…tra l’altro uscito in ballottaggio con gaia e Giovanni che non hanno fatto proprio niente di che, anzi”. Anche Maria De Filippi è sembrata delusa da questa decisione.





Amici 23, messaggio di Ayle dopo eliminazione: “Riparto da qui”

Dopo l’eliminazione lo ha abbracciato dicendo: “Ci siamo. Volevo dirti che sono felice di averti conosciuto. Sai cosa penso perché te l’ho già detto mille volte. Per me Amici lo hai già vinto perché hai vinto cose molto più grandi e importanti. Spero sia scesa un po’ la rabbia con cui eri entrato. Non devi essere arrabbiato con la vita, ricordatelo questo”.

Ayle è sembrato commosso. Poi, nelle ore scorse, ha parlato raccontando di essere deluso ma felice. “Non me l’aspettavo, ma è stata una bellissima sfida. Sono cambiato sotto tanti punti di vista. Essere arrivato fino a qui mi servirà per il futuro”. Ayle ha anche riletto un bigliettino che aveva scritto per il sé stesso del futuro: “Stai sereno, hai appena iniziato.

E chi lo sa che Maria non gli darà una possibile, chiudendo la bocca anche ai critici ai quali si era rivolto in puntata: “molte persone hanno espresso un parere su di me, tanti mi hanno insultato sia dal lato artistico sia da quello umano, dal lato umano un po’ mi dispiace perché non mi conoscono veramente ma alla fine non mi interessa”. Proprio l’ondata di antipatia è forse tra le ragioni dell’eliminazini di Ayle.