“Devo dire una cosa su Angelina”. Amici 23, Maria De Filippi lancia la bomba

Maria De Filippi si è resa protagonista di un annuncio speciale ieri alla fine della sesta puntata del Serale di Amici 23. La comunicazione non riguardava direttamente il programma, ma addirittura Rai 1. Tuttavia la presentatrice ha ritenuto opportuno intervenire per avvisare i telespettatori. C’è comunque un nesso tra l’annuncio e il talent show di Canale 5. La notizia è stata subito rilanciata sui social network e anche da numerosi mezzi di informazione.

Una comunicazione veramente importante per Maria De Filippi. La presentatrice infatti ha interrotto il programma per leggere questo comunicato: un invito da parte sua a tutto il pubblico, sia quello in studio sia quello a casa. La cosa riguarda un ex allievo di Amici che dopo la sua partecipazione al talent show di Canale 5 ha visto la sua carriera decollare. Oggi questo allievo è chiamato a una sfida ancora più grande. Per questo Maria ha chiesto l’aiuto del pubblico, che non ha risposto positivamente.

Amici 23, annuncio bomba da Maria De Filippi alla fine del serale

Questo il messaggio letto da Maria De Filippi: “Amici torna in onda domenica 12 maggio, mentre sabato su Rai Uno va in onda l’Eurovision. In bocca al lupo ad Angelina da tutti noi“. Angelina ovviamente è Angelina Mango, una delle stelle nate dalle scuola di Amici. La figlia di Mango ha mantenuto con Maria un legame speciale. Angelina come tutti ricordano ha partecipato ad Amici 22, classificandosi seconda. Successivamente per lei si sono aperte le porte del Festival di Sanremo dove ha trionfato con il brano La Noia. Angelina quindi è stata scelta automaticamente per rappresentare l’Italia all’Eurovision song contest che si tiene in questi giorni a Malmo, in Svezia.

“Grazie a Maria De Filippi ho vinto le mie paure” ha dichiarato Angelina Mango dopo la vittoria al Festival in conferenza stampa. E ha ricordato la sua esperienza nel programma: “L’esperienza che ho fatto nell’ultimo anno ad Amici mi ha aiutato a mettere come priorità la musica e il motivo per cui la faccio. É stata una grande scuola, Maria mi ha fatto vincere tantissime delle mie paure, mi è stata vicina sempre ed è molto contenta”.

Affetto sempre ricambiato da Maria De Filippi. Ma non solo. Chi farà sicuramente il tifo per Angelina sarà la sua prof di allora, Lorella Cuccarini, che subito dopo Amici aveva previsto per la giovane cantante un grande futuro: “Cara Angelina, è stato un vero privilegio accompagnarti in questa avventura! Quante emozioni con te: sei stata una scoperta continua e meriti tutto quello che hai conquistato in questa finale. Sei entrata ad Amici già piena di talento, ma questi mesi ti hanno dato la consapevolezza di essere nel posto giusto. Questa è la tua vita! Ora prenditi tutto. È nata ufficialmente una nuova stella nel panorama musicale italiano”.