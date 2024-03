“Non potevo stare zitta”. Amici 23, Kia si rivolge alla produzione dopo l’eliminazione. “Ho queste cose da dirvi”

Amici 23, in attesa che il programma entri nel vivo con la partenza del serale ecco che anche Kia ha deciso parlare dopo l’eliminazione. Prima di lei si era già fatta avanti l’altra esclusa dall’ultimo atto, la cantante Nahaze. Nahaze che aveva affidato il suo pensiero ad Instagram dicendo: “Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato in questo bel percorso. È stata un’avventura che non dimenticherò facilmente, soprattutto perché mi ha permesso di arrivare a voi attraverso la musica”, ha detto.

E ancora: “Grazie a chi ha streammato il mio singolo e soprattutto a chi continua a farlo”. Ora, come detto, è la volta di Kia. Anche lei ha scelto Instagram per sfogarsi. “Grazie non basterebbe per tutti coloro che hanno reso possibile quest’esperienza. Un grazie alla produzione e alla redazione che ogni giorno si prendeva cura di me e non mi ha mai fatto mancare niente”.





Amici 23, Kia: messaggio dopo l’eliminazione dal talent

“Un grazie ai miei autori, sempre attenti a come stavo e pronti ad aiutarmi; alle Vocal Coach, delle persone fantastiche che mi hanno sostenuta e aiutata e da cui ho imparato tanto giorno dopo giorno; grazie ai professionisti, in particolare a Elena D’Amario, una donna di grande empatia e dolcezza, che mi ha capita e risollevata da dei momenti no; a Giulia Stabile che mi ha aiutata a comprendere a pieno il mio valore”.

“Un Grazie speciale va a Maria che ha reso possibile tutto questo, e a Lorella che ringrazio infinitamente per aver creduto in me nonostante il poco tempo, e per non aver mai smesso di trasmettermi serenità, positività e forza di volontà. Un grazie ai ragazzi per avermi fatto sentire in una famiglia nonostante fossi lontano dalla mia”.

“È stato rigenerante stare con persone che condividono i miei stessi obbiettivi e mi spronano a dare sempre il meglio, con tutto il calore, la saggezza e l’amicizia che un’Artista può dare. Grazie a tutti voi per i bei messaggi e il supporto, spero di rivedervi presto. Kia”.