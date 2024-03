Amici 23 sta per entrare nel vivo. Sono rimasti 15 ragazzi a contendersi la vittoria finale ed un posto nell’albo d’oro del programma. In tempi sono sempre più stretti: la prima puntata del serale è in programma sabato 23 marzo su Canale 5. I 15 allievi saranno divisi in tre squadre, capitanate ciascuna da un professore di canto e da uno di ballo. Gli abbinamenti sono Lorella Cuccarini-Emanuel Lo, Alessandra Celentano-Rudy Zerbi e Anna Pettinelli-Raimondo Todaro.

A contendersi la vittoria saranno: Ayle, Giovanni, Sarah, Kumo, Lil Jolie (che sono stati gli ultimi 5 ad aggiudicarsi la maglia dorata) insieme a Dustin, Nicholas, Gaia, Marisol, Lucia, Sofia, Mida, Holden, Petit e Martina. Nella squadra Zerbi-Celentano ci saranno Dustin, Holden, Marisol e Petit.





Amici 23, Holden è molto preoccupato per il serale

Tra i più agitati c’è Holden. Il cantante ha infatti paura che il serale potrebbe trasformarsi in un inferno per lui. Il motivo? Crede (consapevolezza che gli viene da quello che ha visto davanti e dietro le quinte) che riceverà molti guanti di sfida sia dalla Cuccarini, sia dalla Pettinelli. La vera difficoltà per Holden sarà sicuramente lo staging. La possibilità che Holden finisca sotto pressione sono concrete.

Ma del resto è abituato. Una mano verrà anche da fuori. Holden infatti sta riacquistando il favore del pubblico: “Mesi e mesi a far passare Holden per uno sbruffoncello, ma avete visto che parole che ha riservato per i suoi compagni????Ci sarà un motivo se nutrono tutti una certa stima verso di lui”, si legge su Instagram.

Nelle ore scorse Kia, l’ultima eliminata in ordine di tempo insieme alla cantante Nahaze, aveva voluto mandare un messaggio di ringraziamenti a Maria De Filippi e alla produzione. “Grazie non basterebbe per tutti coloro che hanno reso possibile quest’esperienza. Un grazie alla produzione e alla redazione che ogni giorno si prendeva cura di me e non mi ha mai fatto mancare niente. Un grazie ai miei autori, sempre attenti a come stavo e pronti ad aiutarmi; alle Vocal Coach, delle persone fantastiche che mi hanno sostenuta e aiutata e da cui ho imparato tanto giorno dopo giorno;