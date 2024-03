La puntata di ieri, 30 marzo, di Amici 23 è stata gonfia di accadimenti. Tra le due eliminazioni, fuori dalla scuola sono finiti Nicholas e Giovanni, c’è stato tempo anche il giallo di una scena tagliata. Il pubblico si è accorto di quanto successo. La produzione, da parte sua, non ha spiegato il fatto eppure gli insider del programma si sono lasciati sfuggire tutti i dettagli. Tornado per un attimo alle eliminazioni, l’uscita di Nicholas ha diviso il pubblico, meno quella di Giovanni.

Sul secondo ballerino la valutazione è quasi unanime: non doveva essere eliminato al posto di Marisol, con la quale era andata in ballottaggio. “Giovanni non ti meritano, non hanno neanche fatto vedere il discorso motivazionale prima del verdetto…Hai retto questa puntata e ne sei uscito da vincente ugualmente”, scrive un’utente su Instagram.





Amici 23, salta una mattonella: la produzione taglia la scena

E ancora: “Mi viene da piangere nel vero senso della parola, questo ballottaggio è stato uno tra la più grande pagliacciata che poteva esserci perché, ammettiamolo, entrambi non meritavano questa fine. Sono due persone con talento che meritano ancora di restare all’interno della scuola, non ho parole davvero come al solito i peggiori vanno avanti e i più meritevoli lasciano la casetta”.

“Menomale che il loro percorso non si ferma qui ma continua ben oltre fuori. Giovanni ti meriti il meglio. Ho detto tutto mi fermo qui”. Insomma, le polemiche non finiranno facilmente. Quanto al giallo della scena tagliata, prima di scoprire cosa fosse successo una parte del pubblico ha rumoreggiato pensando al solito ‘complotto’. Ma la storia è ben diversa.

Dalla puntata è stata eliminato il momento dello stop dopo l’esibizione di Mattia Zenzola. Il motivo? Si è rotta una mattonella di vetro del pavimento. Qualcuno si sarebbe potuto ferire in maniera del tutto accidentale. Per fortuna, poi, il problema è stato risolto prontamente. E ancora commenti: “Brava Maria, giusto fermare tutto: poteva finire male”.