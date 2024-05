Scintille tra gli allievi di Amici 23 dopo la finale. Succede tutto al termine della puntata che ha visto trionfare Sarah Toscano. Nonostante l’assenza di telecamere in quel momento, sui social sono filtrate alcune segnalazioni di quanto sarebbe accaduto dietro le quinte. Ed è scoppiata subito la polemica. Il caso vede coinvolto Mida e altri due concorrenti.

Ieri sera è stata una serata molto sfortunata fortunata per Christian Mida. Il rapper italo-venezuelano con i capelli ricci è stato infatti il primo eliminato della finalissima di Amici 23. La sua professoressa Lorella Cuccarini ha provato a consolarlo così: “Sei stato fenomenale, poche volte ho conosciuto una persona determinata come te”. E in pubblico in studio ha cantato “Rosso fuoco”, probabilmente la colonna sonora di questa edizione del talent. Per Mida nel proseguo della serata c’è stata anche una beffa. Infatti mentre gli altri concorrenti hanno ricevuto dei premi consolazione, a lui non è arrivato nessun tipo di attestato concreto.

Amici 23, gesto choc di Mida dopo la finale. Cosa si è scoperto

Il caos dopo la finale. I concorrenti sono ritornati in pieno possesso dei propri telefonini. Il regolamento di Amici vieta infatti di usare questi strumenti mentre si è ancora all’interno del programma. Con il telefono in mano, Mida ha compiuto un gesto polemico: secondo quanto riportano account social che seguono da vicini ciò che orbita intorno alla trasmissione, il cantante ha smesso di seguire due dei suoi ex compagni: il ballerino Nicholas Borgogni e la cantante Lil Jolie.

Chi ha seguito Amici 23 sa che proprio Nicholas e Lil Jolie poche settimane fa hanno pronunciate parole molto dure contro il rapper. Le critiche riguardavano il comportamento avuto da Mida verso Gaia, altra concorrente del talent. Durante Amici 23 tra Gaia e Mida è nata una storia. Ma poi lui ha deciso di metterci un punto e lei ne ha sofferto moltissimo.

Mida, ripreso il cellulare, smette di seguire su Instagram Lil Jolie e Nicholas.#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 19, 2024

Evidentemente quelle critiche pronunciate in televisione a Mida non sono andate giù, e quindi appena ha potuto ha chiuso i ponti con i suoi due ex compagni. Intanto Mida sembra molto concentrato sulla sua carriera. Ieri sera ha annunciato infatti l’intenzione di cantare più volte in spagnolo. Incoraggiarlo anche alcuni giornalisti che lo hanno particolarmente apprezzato in questa versione.