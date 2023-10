Prima grossa bufera su Amici 23, con gli allievi che sono stati rimproverati dalla produzione per il loro comportamento. In particolare, è stato uno a ricevere un provvedimento più duro e che lo costringerà a non avere un’opportunità importante nel corso della puntata di domenica 15 ottobre. Sono stati tutti immediatamente convocati e sono state mandate in onda delle immagini inequivocabili, che li hanno messi spalle al muro.

Era impossibile negare che fosse tutto vero, ma c’è chi si è subito difeso dicendo di essere estraneo a quanto accaduto. Anche ad Amici 23 gli allievi sono finiti nel mirino della produzione per la mancata pulizia della casetta e il provvedimento è stato inevitabile. Ciò che è stato trovato ha fatto imbestialire gli autori, i quali avranno sicuramente subito avvisato Maria De Filippi. E alla fine sono arrivati i vari interventi degli studenti e uno di loro è stato ritenuto il più colpevole.

Amici 23, allievi nei guai: scatta un provvedimento disciplinare

Era già successo nelle precedenti edizioni, quindi si sperava che ad Amici 23 tutto questo non dovesse registrarsi. Invece gli allievi hanno lasciato di tutto in casetta e il provvedimento è stata una conseguenza impossibile da evitare. Nelle immagini sono stati mostrati abiti sparsi dappertutto e anche del cibo non gettato nella spazzatura, ma lasciato mangiato a metà. Le camere in generale erano impresentabili e la produzione ha esclamato: “Speravamo di essere stati chiari, evidentemente non è così. Qualcuno di voi ha qualcosa da dire?”.

Coloro che si sono sentiti lontani da quella situazione sono stati Nicholas, Petit, Sofia e Gaia, che anzi hanno puntato il dito contro altri compagni. Gaia ha detto: “Io levo roba in continuazione, c’è invece chi non pulisce dopo la cena”. Lil Jolie ha detto che prepara da mangiare praticamente a tutti e alla fine è stato effettuato un sondaggio. Sono stati fatti i nomi di tre studenti per loro peggiori dal punto di vista della pulizia ed ecco che un nome è prevalso su tutti.

Colui che è stato votato maggiormente è risultato essere il cantante Ezio, ritenuto dagli altri studenti il meno collaborativo dal punto di vista della pulizia. Quindi, è stato punito dalla produzione, il quale non potrà esibirsi per la classifica di canto ma potrà portare a termine esclusivamente il compito a lui affidato. La sua reazione è stata negativa e se l’è presa col resto degli allievi.