Prima puntata del serale, e subito polemica accesissima ad Amici 23. Nel corso della puntata sono state due eliminazioni. Eliminazioni che il pubblico ha dimostrato di non gradire particolarmente. Sui social, infatti, è stata pioggia di commenti. Duri, a tratti durissimi, nei confronti della produzione che, secondo teorie bizzarre, tenderebbe a favorire alcuni allievi al posto di altri. “Mi dispiace per lui, secondo me è stato eliminato troppo presto. stasera mi era piaciuto molto, nonostante il suo essere “stonato””.

“Nei suoi testi riusciva veramente a venire fuori come persona e purtroppo non tutti l’hanno compreso”. Uno dei commenti sul cantante eliminato, costretto ad abbandonare il programma insieme ad un ballerino. “Il ballerino più sottovalutato di questa edizione. Vergognosi a non capire il suo talento”. E ancora: “Ma siete ubriachi? Edizione vergognosa”.





Amici 23, fuori Ayle e Kumo: il pubblico contesta la decisione

Ed essere eliminati sono stati il cantante Ayle ed il ballerino Kumo. Ayle è uscito subito. Più drammatica l’eliminazione di Kumo, arrivata dopo il ballottaggio con Lile Jolie. “Ragazzi è andata così, vi voglio bene, spero solo di avere un posto in questo mondo, perché davvero è l’unica cosa che mi fa sfogare”, ha detto lei mentre attendevano il giudizio in casetta.

E Kumo dall’altra parte: “Non sento niente, non lo so”. Quindi è intervenuta Maria De Filippi, che ha stroncato la questione. È il momento di comunicare il verdetto: “Non farei tanti giri di parole, esce Kumo”. E via al valzer dei commenti: “Viviamo in un mondo in cui Kumo è il primo ballerino eliminato e Nicholas non solo ancora dentro”.

“Ma anche elogiato dopo un guanto che Giovanni ha fatto quasi meglio di lui avendo studiato solo 1 settimana”. E ancora: “Kumo eliminato alla prima puntata del serale rimarrà tra le eliminazioni più ingiuste della storia di Amici”.