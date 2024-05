“È uno scandalo”. Amici 23, serale ad altissima tensione: l’allieva è fuori. Produzione nel mirino

Amici 23, tra una settimana esatta la semifinale del programma. Ieri, sabato 4 maggio, è andata in onda la sesta puntata. Puntata durante la quale è stata decisa l’eliminazione di una delle allieve più amate di questa edizione. Non appena è stato decretata la decisione, il pubblico social si è scatenato con tanti che hanno gridato allo scandalo. “Questa è la dimostrazione che nel 2024 viene premiato L’autotune e non una voce pazzesca come la sua. Si è ribaltato il mondo!!!”. E ancora commenti più pesanti.

“io bah, giudici che non hanno capito. Io basito, lei era da finale e fine. Una cantante come lei non si trova più facilmente, bah”. “Si sapeva. Bellissima voce. Tecnicamente incredibile. Emoziona. Spero riesca ad avere bei brani per fare bei singoli. Purtroppo questa è l’epoca dei trapperini, dell’autotune, delle canzonette coi testi senza senso tutte uguali”.





Amici 23, Martina Giovannini eliminata dal programma

“In un’altra epoca avrebbe pure vinto. Può anche fare musical almeno un bel premio ha ricevuto”. La sua eliminazione è arrivata dopo il ballottaggio con Mida. Decisivo il voto di Cristiano Malgioglio che così ha motivato il suo punto in favore del cantante. “Lei ha una voce possente, chiara, grintosa, un’estensione incredibile, una vera cantante”.

E ancora: “Mida, ti ho ascoltato e mi sono rispecchiato in questa canzone per il semplice fatto che volevo fare questo lavoro e mia madre non credeva in me. Questo lavoro è molto difficile, ma con i sacrifici si arriva ovunque. Ho rivisto quanto ho sofferto e il mio punto va a Mida”. Parole che hanno sollevato la reazione di Anna Pettinelli che cha cercato in tutti i modi di difendere Martina.

Martina che è stata l’eliminata dalla gara. È stata Maria De Filippi ad annunciarlo: “Ti è spiaciuto essere al centro della polemica? La polemica di Anna è dettata dall’amore per te. Nessuno dei giurati ha mai detto che sei solo voce. Non so come andrà ma ti faccio l’esempio di Angelina l’anno scorso. Aveva una voce pazzesca e anche lei a un certo punto ha dovuto farci i conti. È normale che le persone restino estasiate di fronte alla tua voce ma non è per sminuirti. La cosa più giusta l’hai detta tu stasera: non è la tua voce, sei tu”.