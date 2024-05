Ad Amici 23 è scoppiato ormai il “caso Holden”. Da settimane il cantante di “Nuvola” si trova nel mirino di buona parte del pubblico ma anche di alcuni professori (Cuccarini e Pettinelli) per i suoi comportamenti all’interno del talent show di Maria De Filippi. Senza contare le incomprensioni con alcuni compagni come quelle con Mida. Le critiche per lui si fanno sempre più accese. La situazione ha spinto Maria a intervenire in prima persona.

La prossima puntata del Serale di Amici 23 andrà in onda domenica 12 maggio e non sabato. La decisione è stata presa dalla produzione nei giorni scorsi per evitare di sovrapporsi con l’Eurovision song contest, che vede protagonista Angelina Mango. La puntata del Serale è stata già registrata e sul web sono iniziate a girare varie anticipazioni su quello che i telespettatori vedranno in onda.

Leggi anche: “No, così no”. Amici 23, caos in casetta. Lo scontro tra Mida e Holden degenera: cosa è successo





Amici 23, clamorosi Maria De Filippi e Holden: cosa è successo nella registrazione del Serale

Si è scoperto quindi che Maria De Filippi è intervenuta durante il Serale sul caso Holden. Tutti le ricostruzioni che è possibile leggere on line in queste ore riportano una versione più o meno simile di questo accaduto. Su Holden Biccy ha riportato poco fa la testimonianza di una una ragazza del pubblico: “Era molto più carico si percepiva. – ha raccontato questa persona –, Ha detto che finalmente si sentiva soddisfatto e felice dal primo all’ultimo minuto. Se ne sono accorti tutti, anche Maria che infatti l’ha detto e gli ha anche detto che era felice per lui, per il fatto che era più aperto e solare“.

Un’altra conferma da Il Vicolo delle News: “Mida ha cantato Ma che idea, 100 messaggi, Una su un milione, Volare, Portami a ballare e Que pasa. Holden ha cantato Dimmi che non è un addio, Solo stanotte, Randagi. Ha detto che era molto felice, una puntata in cui è stato contento dall’inizio alla fine. Maria ha voluto dire la sua e gli ha detto che erano più felici loro di lui”. Versione che combacia con quella che si trova sul sito Superguida tv.

Insomma per Joseph Carta, in arte Holden , un po’ di sereno dopo tante amarezze. L’ultima, in ordine di tempo, gliel’ha riservata Anna Pettinelli. In un video realizzato dalla produzione e mostrato ai ragazzi in casetta, hanno chiesto alla prof chi meritasse di andare in finale.

Lei ha risposto che sicuramente non lo meritava Holden: “Ma perché c’è Holden? No, perché io non me ne sono accorta. Poi quando si esibisce il niente, nessuna emozione. Fino al pomeridiano le cose andavano bene, ma adesso non più. Lui fa le sue cose da solo in separata sede e non si fa vedere. Mi dispiace, ma per me non merita più di continuare e arrivare all’ultima puntata“.